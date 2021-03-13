耗資千萬打造金門「初日號」 首航百位遊客稱有出國FU

新冠疫情方興未艾，國旅玩法推陳出新，專營小三通客運的金廈海運，特別耗資2千萬將船隻打造為新一代「藍色公路」渡輪，並命名『初日號』，今天舉行盛大的首航儀式，搭乘首航的上百遊客都樂翻了，沿途不但可欣賞金廈海上景致，船上還提供「類空服」的隨船服務，讓旅客在海上享用金門在地風味餐、特色茶點等，大家都說「好有出國FU」。

台鐵的「鳴日號」觀光列車一鳴驚人，金廈海運這次特別找來同一位設計師，柏成設計創辦人邱柏文幫忙打造「初日號」，今天在水頭碼頭舉行剪綵儀式，包括交通部次長王國材、陸委會副主委邱垂正、航港局局長葉協隆、連江縣立委陳雪生、金門縣長楊鎮浯、議長洪允典、金廈海運董事長顏及人、創辦人楊肅元等人都出席儀式，共同見證『初日號』全新登場、服務設施及遊程也首度對外曝光。

楊鎮浯致詞時表示，十年前他擔任觀光處長時，就一直想推動金門的海上旅遊，但卻未果，沒想到最後促成海上旅遊蓬勃發展的竟然是疫情。他說， 海上遊偽出國模式，可以體驗免稅購物，目前金門共有4家業者提出申請，縣府也抱持非常正面鼓勵的態度。

邱垂正指出，今年是小三通邁入20年，卻遭遇疫情，在疫情籠罩下，金門各行各業都蠻辛苦，針對「金廈防疫泡泡專案」，他說，陸委會跟交通部一定會跟金門、連江縣府通力合作，在疫情可控之後，一定會盡速逐步恢復小三通的正常往來，甚至還要推出小三通2.0升級版的服務，強調不僅恢復過去的小三通，還要締造佳績、創造歷史。

「初日號」斥資千萬升級軟硬體設施，首波推出日航及夜航兩種不同玩法，日航可觀賞戰地風光及金門生態特色，夜航則可觀賞藝術燈光秀及廈門繁華夜景。船上還提供「類空服」的隨船服務，旅客可於海上享用金門在地風味餐、特色茶點等，航行期間並安排歌手駐唱等娛樂節目，讓旅客充分感受度假風情。