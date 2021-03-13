吃鳳梨挺台灣 醫師籲應適量避免腸胃不適

中國暫停進口台灣鳳梨，國內掀起吃鳳梨挺農民的風氣。花蓮門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩呼籲，食用過量恐造成腸胃不適，有消化道疾病、糖尿病的患者應適量食用。

戎伯岩指出，鳳梨能促進消化，雖然香甜但其實是酸性水果，有消化道疾病如胃食道逆流、消化道潰瘍等狀況的患者，若吃過量，就容易有火燒心、噁心、嘔吐或腹脹等情形，還可能腹瀉。

戎伯岩指出，因鳳梨含有鳳梨酵素，對心血管疾病患者的用藥會有影響，建議患者可跟醫師討論，鳳梨吃多後，藥物應如何調整。

鳳梨進入產季，是水果攤熱賣的品項，門諾醫院營養師蔡坤融建議，鳳梨屬高GI（升糖指數）的水果，不能空腹食用，糖尿病患者不能吃太多，以3斤的鳳梨換算，只能吃十分之一，最多吃3片。

蔡坤融指出，有牙周病、口腔黏膜潰瘍的患者，也要少量食用，避免造成牙齦、粘膜過度刺激，造成不適，適量食用才能吃得健康。