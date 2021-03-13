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春日走南國 訪屏東網美最愛圖書館

聯合報 / 記者袁世珮／採訪即時報導
屏東總圖大廳壯闊通透，彷若置身森林中。記者吳致碩／攝影
屏東總圖大廳壯闊通透，彷若置身森林中。記者吳致碩／攝影

在屏東，一座圖書館成為話題，不只帶動民眾閱讀風氣，還能翻身成為全台最時新的打卡熱點，說的正是屏東縣立圖書館。

30多年的老圖書館，由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所規畫，與台南市立圖書館同源，翻新舊結構、增添新館，2020年8月28日才開幕，建築外是樟樹拔天、一棵未砍的四萬坪千禧公園，館內也使用大量木材，光線通透，創造出在森林裡讀書的氣氛。

屏東縣文化處長吳明榮說：「好的設計不需要over design，不用太多裝潢，採光最重要。」新館外有著漂亮的玻璃鏡面，映照出公園綠樹，虛實間，人彷彿走在綠色廊道間，這裡總有網美流連拍美照。

館內有區分明確的藏書區、如咖啡廳般的閱覽區，可以充作演講活動觀眾席的階梯，先進的借還書功能、體貼的托嬰服務，還有原裝的排灣族石板屋，這裡是可以好好探索的文藝寶庫。

開幕以來，圖書館的借書率增加7倍。但也因看書、看景的人潮大增，平均每天5、6台遊覽車前來，四個月超過40萬人次，農曆年前一度短暫封館歲修。

屏東總圖成為許多網美打卡熱點。記者吳致碩／攝影
屏東總圖成為許多網美打卡熱點。記者吳致碩／攝影
屏東總圖有許多畫龍點睛的設計。記者吳致碩／攝影
屏東總圖有許多畫龍點睛的設計。記者吳致碩／攝影
屏東總圖的螺旋梯是一景。記者吳致碩／攝影
屏東總圖的螺旋梯是一景。記者吳致碩／攝影
30年歷史屏東總圖翻身成為最潮圖書館。記者吳致碩／攝影
30年歷史屏東總圖翻身成為最潮圖書館。記者吳致碩／攝影
屏東總圖大量使用木材結構。記者吳致碩／攝影
屏東總圖大量使用木材結構。記者吳致碩／攝影
屏東總圖玻璃外牆與樹影構成虛實美景。記者吳致碩／攝影
屏東總圖玻璃外牆與樹影構成虛實美景。記者吳致碩／攝影
屏東總圖有各種舒適的閱覽空間。記者吳致碩／攝影
屏東總圖有各種舒適的閱覽空間。記者吳致碩／攝影
屏東縣文化處長吳明榮。記者吳致碩／攝影
屏東縣文化處長吳明榮。記者吳致碩／攝影
屏東總圖大廳壯闊通透，彷若置身森林中。記者吳致碩／攝影
屏東總圖大廳壯闊通透，彷若置身森林中。記者吳致碩／攝影

圖書館 屏東縣 建築

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