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春日走南國 訪屏東網美最愛圖書館
在屏東，一座圖書館成為話題，不只帶動民眾閱讀風氣，還能翻身成為全台最時新的打卡熱點，說的正是屏東縣立圖書館。
30多年的老圖書館，由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所規畫，與台南市立圖書館同源，翻新舊結構、增添新館，2020年8月28日才開幕，建築外是樟樹拔天、一棵未砍的四萬坪千禧公園，館內也使用大量木材，光線通透，創造出在森林裡讀書的氣氛。
屏東縣文化處長吳明榮說：「好的設計不需要over design，不用太多裝潢，採光最重要。」新館外有著漂亮的玻璃鏡面，映照出公園綠樹，虛實間，人彷彿走在綠色廊道間，這裡總有網美流連拍美照。
館內有區分明確的藏書區、如咖啡廳般的閱覽區，可以充作演講活動觀眾席的階梯，先進的借還書功能、體貼的托嬰服務，還有原裝的排灣族石板屋，這裡是可以好好探索的文藝寶庫。
開幕以來，圖書館的借書率增加7倍。但也因看書、看景的人潮大增，平均每天5、6台遊覽車前來，四個月超過40萬人次，農曆年前一度短暫封館歲修。
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