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春日走南國 訪屏東看「最美文創園區」勝利星村

聯合報 / 記者袁世珮／採訪即時報導
作家張曉風故居成為勝利星村的獨立書店。記者吳致碩／攝影
作家張曉風故居成為勝利星村的獨立書店。記者吳致碩／攝影

春天，向著國境之南的屏東去吧，山、海、陽光，還有這幾年公私部門合作翻轉出的文化新景觀，創造出新舊並陳的城市表情，其中的勝利星村，被稱為全台最美文創園區。

這座全台最大的眷村改建文創園區，就在屏東市中心。勝利星村歷史上溯日據時期，1920年屏東飛行場成立，1927年後日本陸軍飛行第八聯隊、航空維修支廠等進駐，因此在附近興建官舍，光復後由國軍接收改建眷村。總計69棟房舍的落成時間分別為1928及1936年，迄今近百年，揉合日式與眷村特色。

「星」意指「承將軍居住之地之先，啟培養明日之星之後」，規畫為新式眷村體驗基地，亦為屏東之櫥窗，展現過去的歷史記憶、空間與現代生活融匯，希望造就「勝利星村生活風格」，有品牌商家、也有活動與展演。

「勝利星村的定調是『屏東新的城市名片』。」屏東縣文化處長吳明榮說，屏東過去的文創發展商機較弱，如今有了勝利星村，歷史氛圍夠，又是獨門獨院，進駐商家可以更有想法，縣府希望創造更多文創新星。

過程當然不易，吳明榮曾被一群眷村子弟騙去直播，當場被質詢改為文創園區的正當性；在改建時，也要兼顧工程進行與原店家的生意。但克服萬難後，吳明榮驕傲說：「這應該是全台灣最漂亮的文創園區。」規畫時即決定保留原來的各種果樹，一棵未砍。

如今，將校眷舍大體保留原狀，經公開甄選，已有51個品牌入駐，包括餐飲、文創、旅宿等，院內保有參天大樹，結果季結實纍纍、相思樹落一地相思豆，而巷弄間有光影、花藝、裝置藝術。訪客行走其間，或叩問每間店家，轉角處，也許就是作家張曉風的故居，在百年樟樹下如今是獨立書店。勝利星村共有七間獨立書店，全國密度最高。

勝利星村也保留另一區為台灣首座大型遺構公園。吳明榮指出，整理一棟歷史建築耗費800到1000萬，除了經費問題外，也思考處理歷史建築不是只能復舊如舊，所以在勝利星村的另一區，縣府將鐵皮屋等過去凌亂的增建拆除，再請藝術家針對解構下來的窗花、木塊，做成裝置藝術，晚上打出光環境，以舊的遺構創造新的藝術。

勝利星村已成屏東熱點。記者吳致碩／攝影
勝利星村已成屏東熱點。記者吳致碩／攝影
屏東縣文化處長吳明榮為勝利星村付出極大心力。記者吳致碩／攝影
屏東縣文化處長吳明榮為勝利星村付出極大心力。記者吳致碩／攝影
勝利星村保留日式與國軍眷舍特徵。記者吳致碩／攝影
勝利星村保留日式與國軍眷舍特徵。記者吳致碩／攝影
勝利星村獨棟獨院，很有特色。記者吳致碩／攝影
勝利星村獨棟獨院，很有特色。記者吳致碩／攝影
勝利星村獨棟獨院，樹影婆娑。記者吳致碩／攝影
勝利星村獨棟獨院，樹影婆娑。記者吳致碩／攝影
勝利星村經過日據與國軍時期，有兩種風格。記者吳致碩／攝影
勝利星村經過日據與國軍時期，有兩種風格。記者吳致碩／攝影
作家張曉風故居成為勝利星村的獨立書店。記者吳致碩／攝影
作家張曉風故居成為勝利星村的獨立書店。記者吳致碩／攝影
勝利星村有著濃濃的眷村氣氛。記者吳致碩／攝影
勝利星村有著濃濃的眷村氣氛。記者吳致碩／攝影
勝利星村儘量保留原結構。攝影／記者吳致碩
勝利星村儘量保留原結構。攝影／記者吳致碩
勝利星村的巷弄間也有看頭。記者吳致碩／攝影
勝利星村的巷弄間也有看頭。記者吳致碩／攝影
勝利星村在改建時，大樹全數保留。攝影／記者吳致碩
勝利星村在改建時，大樹全數保留。攝影／記者吳致碩
屏東縣文化處長吳明榮為勝利星村付出極大心力。記者吳致碩／攝影
屏東縣文化處長吳明榮為勝利星村付出極大心力。記者吳致碩／攝影
勝利星村已有逾50個品牌商家進駐，這家四川菜也很受歡迎。記者吳致碩／攝影
勝利星村已有逾50個品牌商家進駐，這家四川菜也很受歡迎。記者吳致碩／攝影
勝利星村改建時，大樹全數保留。記者吳致碩／攝影
勝利星村改建時，大樹全數保留。記者吳致碩／攝影
勝利星村獨門獨院，有品牌和商家進駐。記者吳致碩／攝影
勝利星村獨門獨院，有品牌和商家進駐。記者吳致碩／攝影
勝利星村獨門獨院，有品牌和商家進駐。記者吳致碩／攝影
勝利星村獨門獨院，有品牌和商家進駐。記者吳致碩／攝影
勝利星村已有逾50個品牌進駐。攝影／記者吳致碩
勝利星村已有逾50個品牌進駐。攝影／記者吳致碩
勝利星村獨門獨院，有品牌和商家進駐。記者吳致碩／攝影
勝利星村獨門獨院，有品牌和商家進駐。記者吳致碩／攝影
屏東縣文化處長吳明榮為勝利星村付出極大心力。記者吳致碩／攝影
屏東縣文化處長吳明榮為勝利星村付出極大心力。記者吳致碩／攝影
勝利星村獨門獨院，有品牌和商家進駐。記者吳致碩／攝影
勝利星村獨門獨院，有品牌和商家進駐。記者吳致碩／攝影
勝利星村過去是將校眷舍，獨門獨院。攝影／記者吳致碩
勝利星村過去是將校眷舍，獨門獨院。攝影／記者吳致碩

屏東縣 文創 眷村

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