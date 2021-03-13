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台灣香蕉超標遭日公司下架 農委會：個案、不影響外銷

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
香蕉示意圖。本報資料照片
香蕉示意圖。本報資料照片

台灣鳳梨3月初才遭中國大陸公告禁止輸陸，農委會除呼籲國人團購挺鳳梨，也同步加強外銷，預計銷往日本的鳳梨突破5000噸，比去年多出1.3倍，此時，台灣香蕉卻傳出遭日本公司Wismettac驗出殺菌劑百克敏超標而下架。對此，農委會官員表示，僅為個案，下架數量也不多，不影響外銷。

Wismettac為跨國貿易集團公司，在全球有48個據點，供應通路包括批發市場、超市超商零售通路、連鎖餐飲、食品加工廠等等。2019年，Wismettac與旗山果菜運銷合作社簽訂為期3年、總採購量9000公噸、總價值4.3億元的香蕉外銷合約。

豈料，Wismettac在3月10日於官網公告指出，因在3月1日至3日交貨的台灣香蕉檢出殺菌劑百克敏値 0.12ppm（基準値 0.02ppm），決定回收。

Wismettac在3月10日於官網公告指出，因在3月1日至3日交貨的台灣香蕉檢出殺菌劑百克敏値 0.12ppm（基準値 0.02ppm），決定回收。圖／農委會提供
Wismettac在3月10日於官網公告指出，因在3月1日至3日交貨的台灣香蕉檢出殺菌劑百克敏値 0.12ppm（基準値 0.02ppm），決定回收。圖／農委會提供

對於台灣香蕉遭檢出超標，農糧署副署長姚志旺表示，此為個案問題，該公司已將該這批產品下架，總共750箱，數量不算大，對台灣水果外銷至日本不會產生影響。

鳳梨 農委會

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