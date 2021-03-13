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明天土地公聖誕！ 拜對供品財庫補滿滿

聯合新聞網 / 綜合報導
明日農曆二月初二是土地公聖誕，許多公司行號會在這天備齊供品祭拜，為公司「補財庫」賺大錢。（圖／本報資料照片）
明日農曆二月初二是土地公聖誕，許多公司行號會在這天備齊供品祭拜，為公司「補財庫」賺大錢。（圖／本報資料照片）

明日(3/14)農曆二月初二是土地公聖誕，許多公司行號會在這天備齊供品祭拜，為公司「補財庫」賺大錢，不過供品有沒有拜對，可是補財庫的重要關鍵，命理師湯鎮瑋也分享祭拜小步驟，點出4大用品是必備供品。

依據民間習俗，土地公是地方重要財神，每月初二、十六俗稱「做牙」，在這天民眾都會準備供品祭拜，尤其2月2日又稱「頭牙」，從這天開始民眾須一路祭拜至曆12月16日「尾牙」這天。根據「民視新聞網」報導，湯鎮瑋表示，民眾若要補財庫，二月初二下午5時前可前往公司或住家附近的土地公廟祭拜，並準備4大樣供品，分別是甜食、土地公金或廟方金紙、蠟燭、平日配戴飾品和五色鈔。

湯鎮瑋表示，土地公喜歡吃甜點，可準備3至5樣單數甜食，讓土地公開心，而民眾祭拜時也有4點要注意，第一：向土地公報上姓名、出生年月日、住家、工作地址，第二：多做捐款等善事、多說好話祝福，第三：祈求財運須得3聖杯，藉此代表加持完成，第四：若無3聖杯可向土地公稱「是否我因緣未俱足」，懇請神明保佑化解厄運，表明未來更加努力的心意，之後再請賜1聖杯，結束後須向土地公表達感謝之意。

土地公 甜點 財運

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