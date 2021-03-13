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膝蓋老了嗎？這類族群看過來 1分鐘自我檢測馬上知

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
振興醫院復健科主治醫師黃永錚表示，退化性關節炎是最常見的膝蓋關節疾病，特別是進入50歲的中年肥胖婦女，更是高危險群。圖／123RF
振興醫院復健科主治醫師黃永錚表示，退化性關節炎是最常見的膝蓋關節疾病，特別是進入50歲的中年肥胖婦女，更是高危險群。圖／123RF

奇怪？也沒在爬山、跑步、最近膝蓋怎麼總是卡卡的，特別是久站或下樓梯，更是特別的不舒服，休息一下卻又好一些，到底該不該看醫生？

振興醫院復健科主治醫師黃永錚表示，退化性關節炎是最常見的膝蓋關節疾病，臨床上，女性因為髖關節、骨盆的先天構造，又比男生容易好發，特別是進入50歲的中年肥胖婦女，更是高危險群，一旦上述狀況發生的頻率或時間越來越久，非外力外傷造成，就得提高警覺。

他並提醒，隨著年紀的增長或不當使用膝蓋，軟骨細胞逐漸減少磨損膝蓋，嚴重起來可能形成骨刺、關節變形。

「提早發現可以提早控制改善」，黃永錚表示，許多民眾常常忍到嚴重時才就醫，想知道自己是否患有「膝部退化性關節炎」，其實可以透過「膝關節炎疼痛指數評分表」(Lequesne's index)Lequesne's index)先行檢測，這是由國外專家發展出來針對膝關節炎的臨床表現，一共11題，在家就可以完成。

黃永錚說，評分表總分越高，代表關節退化發炎的機會越高，除了平常透過抬腿加強大腿肌力減少膝關節負荷，若總分超過七分，建議民眾應就近至醫療院所透過X光檢查確認關節問題，通常，治療後的患者，也可運用此表檢測恢復情形。

振興醫院指出，想知道自己是否關節退化？可先透過「膝關節炎疼痛指數評分表」(Lequesne's index)Lequesne's index)自行檢測，超過七分就建議民眾應就醫評估、確認。資料來源／振興醫院。
振興醫院指出，想知道自己是否關節退化？可先透過「膝關節炎疼痛指數評分表」(Lequesne's index)Lequesne's index)自行檢測，超過七分就建議民眾應就醫評估、確認。資料來源／振興醫院。

關節炎 膝關節 復健

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