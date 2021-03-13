罔腰為假懷孕爭議道歉 高市：繼續送辦程序

變性人罔腰今天為「假懷孕」爭議道歉，但將罔腰依社會秩序維護法送辦的高雄市政府衛生局今天表示，法律程序繼續進行，事證明確就開罰，並尊重司法裁決。

社維法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

罔腰凌晨在社群網站臉書（Facebook）發文表示，起先是得知家人有喜，想著如果是在自己身上會是什麼樣子，和男友拍了摸肚皮照，「體驗自己當媽媽的感覺」，但之後相關行為被指是在嘲笑不孕女性，「非我的本意」，將更深反省網路發文。

罔腰說，對被誤導的網友或被任何醫學行為誤導的朋友表達最深歉意，「對不起，我會更謹慎的做每一件事」。

衛生局表示，道歉與否無關是否違法，事證明確就依法開罰，衛生局將尊重一切司法裁決。

罔腰稱靠人體試驗懷孕遭調查，衛生福利部昨天確認沒任何醫療機構違法實施罔腰宣稱的人體試驗，罔腰也未做人體試驗，宣布結案。