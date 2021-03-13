空品黑暗期又來！ 高屏今紅色警戒 西半部明轉差

即起到下周四再度進入「空品黑暗期」，甚至比2月下旬更嚴重。根據環保署最新空品監測資料指出，今天受到東北季風影響，竹苗以北擴散條件較好，中南部位於下風處，擴散條件稍差，雲嘉南空品區為「橘色提醒」，高屏空品區則為「紅色警示」。明天東北季風減弱後，西半部擴散條件也會跟著轉差。

依監測資料及氣象局資料顯示，今天吹東北季風，位在迎風面的竹苗以北地區，擴散條件佳；反之，位於下風處的中南部地區，汙染物易累積，中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

根據空氣品質監測網資料，今天宜蘭及花東空品區多為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」，空氣品質指標 AQI達「紅害」的有6站，包括高雄市大寮、小港、前鎮、鳳山、仁武、橋頭。

空氣品質監測網特報指出，明天到下周四東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，須留意汙染物累積情形。

雖空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署仍提醒民眾防範，建議敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。