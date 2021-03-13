中南部旱象難解 彭啟明：3月底前看不到顯著降雨機會

今、明兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，這波較弱的東北風，如預期水氣少也降溫不多，也讓中部以北空氣品質轉好，南部仍較差，周末兩天都很類似。

他說，下周一開始未來有幾天回溫的好天氣，可把握，但下周日可能有波冷空氣接近，是否會「倒春寒」，再觀察。他並PO台北測站的溫度波動曲線，打趣「像不像近期的股市? 大漲後回檔修正再上漲」。

不過，彭啟明說，未來兩周到3月底，還是看不到顯著的降雨機會。

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今天受到東北風影響，桃園以北、北海岸、東半部將會出現陣雨，雖然雨勢不至於很大，但外出記得攜帶雨具。桃園以南降雨機率低，天氣維持穩定。

溫度方面，由於東北風增強帶來冷空氣，北部、東北部氣溫將明顯下降，全天氣溫在18-20度之間，感受偏涼，明天東北風減弱，白天高溫又會回升到21-22度，至於其他地方的高溫看起來不太會受到影響，今明兩天中部及花東高溫都還有24-26度左右，南部仍可到27-28度以上。夜晚清晨的低溫則沒有明顯的下降，中部、北部、東北部低溫持續維持在15-17度間，南部及花東地區低溫在17-20度間。

廖于霆說，預料下周一開始隨著大陸高壓東移出海，台灣附近又將進入高壓迴流偏東風漸轉東南風到南風的天氣型態，而且至少會維持4-5天左右，台灣位於暖空氣區域內，花東因高壓迴流帶來水氣，有機會出現局部地形降雨，其他地方天氣大致穩定，西半部持續呈現缺雨的情況，短時間內還是沒有要下雨的機會，務必要持續節約用水。

廖于霆說，由於天氣穩定，空氣品質持續不佳，尤其西半部夜間到清晨的霧氣會有讓空品更加惡化的機會，要留意空品不佳的情形，敏感族群朋友外出要留意。