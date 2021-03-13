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周末北部偏涼 吳德榮：周一起4天晴朗回暖

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周末北部偏涼 吳德榮：周一起4天晴暖

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天東北季風增強，但水氣少；大台北雲量增多偶見陽光，桃園以南仍為多雲時晴，東半部有局部短暫雨的機率。北台灣略轉涼，中南部白天微熱早晚涼。今天北部15至22度，中部16至29度，南部16至31度，東部16至27度。

明天下午起東北季風減弱，大台北雲量減少、氣溫略升，西半部皆轉為多雲時晴的天氣，東半部偶有零星短暫雨的機率。

下周一至周四各地晴朗，北台灣明顯回暖，各地白天溫暖微熱，北部高溫逐日回升至30度左右，中南部更升至32以上，早晚稍涼；西半部大氣穩定、不利擴散，空品易不佳，並有局部霧發生的機率，應注意相關的資訊。

他說，下一波鋒面已調慢至下周五才逐漸接近；下周六通過，中部以北降雨，僅影響一天、模擬雨量並不很多；21日較強的乾冷空氣緊接南下，天氣轉冷。由於是第7天之後的模擬，模式調整幅度較大，需持續觀察。

吳德榮 高溫

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