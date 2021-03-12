遭職場冷處理 逾3成腎友洗腎後失業

腎臟病友在職場上，屢遭不當對待。由三大腎臟病友團體聯合公布「2021年度全台透析病友就業意願調查」，結果發現在390名年齡介於30至64歲的病友中，逾3成的腎友在步入洗腎後，開始無固定工作，且有4成表達薪資下降，降幅達二萬元以上者超過3成，腎友們盼爭取工作權，創造友善職場。

此份問卷經過3個月的調查，共回收390份，對象涵蓋屬於勞動人口，年齡介於30至64歲，已透過腹膜透析或血液透析進行洗腎的病友，顯示有6成的腎友因洗腎治療感到壓力，其中經濟為最大壓力來源，且洗腎後無持續就業的腎友中，超過4成仍有就業意願，不過，卻有超逾半數的腎友，深感社會大眾對腎友存在誤解，認為腎友「需要被照顧」、「無法工作」、「不具勞動生產力」及「消耗健保費用」等。

台灣腎友生活品質促進協會理事長蕭志忠表示，影響腎友就業的原因，包含慢性腎臟病本身對體力的影響，及洗腎如採取血液透析，一周需跑三趟醫院，每次洗腎至少花費4小時，治療將影響工作，且社會對腎友的觀感存在誤解。

舉例來說，台灣腎臟醫學會理事長黃尚志分享，採用居家腹膜透析進行洗腎的病友，雖不用跑醫院，在家就可以手動洗或全自動機器洗，後者可在夜晚睡眠時，邊睡邊治療，白天可外出工作，卻仍面臨到換液時需有一處可提供消毒、無菌操作的空間。

但在一般職場中，尋覓此空間並不容易，取而代之，部分腎友會在車內或勉強在辦公室內隔個小空間進行，甚至曾有職場老闆不通融，由學會介入協助腎友爭取權益的案例。

根據健保統計，我國洗腎人口超過10萬人，其中近半數年齡介於40至64歲，正值勞動黃金期，但分析洗腎人口，血液透析及腹膜透析比例約為9比1，透過問卷調查卻明顯發現，腹膜透析病友的就業率達64%，血液透析病友僅36%，差異明顯。

且在分區統計結果中，桃園市洗腎病友有7成，並未因洗腎治療影響工作，相較其他縣市高出一成，而在工作變動與收入減少的影響上也相對較低，值得其他縣市借鏡。

為鼓勵腎友，腹膜透析腎友協會理事長吳鴻來說，腎友在確定病程即將要步入洗腎階段時，留在原有的職場是個解方，由於新職場環境相對陌生，在面試時如老實說，可能比較會被婉拒，增添困難度，也盼社會大眾給腎友機會，提升就業率。