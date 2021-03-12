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台大完成首例「心死肺移植」 盼幫助增加肺臟器捐來源

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

前立委蔡啟芳去年於台大醫院接受肺移植後重獲新生，今出席記者會呼籲國人戒菸。台大醫院胸腔外科團隊今發表去年完成全台第一例心死後肺臟移植手術，台大胸腔外科主任徐紹勛表示，過去腦死患者又發生心死，取器官必須要在極快速的時間完成，若沒有團隊支持，恐怕就喪失可以捐贈器官的機會，去年能完成全台第一例DCD肺移植，未來希望能有更多器官來源，增加肺臟移植率。

徐紹勛表示，器官移植主要分為三大類，腦死器捐、活體器捐、心死器捐，其中，腦死器捐取得的器官品質最佳，主要是捐贈者僅有腦死，體內器官仍維持著血液循環，而心死器捐的患者，則是體內循環已逐漸停止，一但錯過摘除器官的時間，就可能導致器官無法移植使用。

徐紹勛表示，去年有位卅七歲的捐贈者，經二次判定腦死，可進行器官捐贈，經確認可捐出心臟、肺臟、肝臟、胰臟、腎臟，但團隊再次檢查腹部器官時，捐贈者突然出現心室性心搏過速，第一時間團隊不斷按摩搶救長達十一分鐘，希望能恢復器官功能，沒想到心臟還是沒有跳動，此時該名捐贈者不但是腦死還已經是心死。

徐紹勛說，過去若是遇到腦死又心死的捐贈者，醫療團隊不足又加上法規未鬆綁，大多會放棄器官摘除，但在二Ｏ一七年法規鬆綁後，台大醫療團隊第一次遇上腦死又心死的捐贈者，啟動心臟死後捐贈器官中的捐贈手術完成前不預期死亡腦死病人（Type IV DCD）的手術。

徐紹勛說，團隊在不使用葉克膜輔助下，立即灌冰水到胸腔、腹腔，同時進行器官按摩，必須在心臟停止的十五分鐘內取出肺、肝，後續再團隊的努力下，成功取下器官，心臟、肺臟、腎臟留在台大，肝臟、胰臟送至北榮。

徐紹勛表示，台灣在通過「心臟死後捐贈器官」相關作業守則，全台每年約有十二例器官捐贈是經由此方式執行，看似很少，但已占全台器官捐贈總量一成，而去年執行心死後捐贈更多達廿例。台大完成首例肺臟的心死後捐贈，相信未來能增加更多肺臟移植的捐贈來源。

器官捐贈 台大醫院 手術

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