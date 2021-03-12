抗議周休二日月砍逾1萬薪 台鐵清明連假車站恐鬧空城

台鐵研擬推動四輪三班制，落實周休二日，由於實施後恐讓員工薪水大恐怕少1萬1千元薪水，引發內部不滿。台鐵企業工會宜蘭分會發起連署，將於清明連假依法休假，預計會有逾200人響應，屆時宜蘭站、雙溪站都將鬧空城。

台鐵目前實施三班制，規畫改為四輪三班制，也就是由四組人馬輪值8小時的班，屆時所有人可以日上8小時且周休二日，達成無人加班目標。不過該舉也引發員工不滿，因為許多員工是靠加班費衝高整體薪水，新制上路後恐怕少8000到1萬1千元薪水。

台鐵企業工會宜蘭分會理事長吳俊義說，30幾年來台鐵都實施輪班制，去年台鐵才與企業工會簽訂團體協約，且約到6月才到期，勞動條件即將變更卻沒有開會，等於背信毀約，對剛成家立業的年輕人來說，加班費很好用。

吳俊義說，既然台鐵想要員工周六不加班，那這次清明連假就不加，依法慎終追遠。目前宜蘭分會有1200多名會員，轄下有超過20個車站，車站會員有300多名，預計七成以上會連數，超過210人人參與，目前已有100多人遞假單。其中宜蘭站、雙溪站確定通通沒人上班，四天連假全部休假，將鬧空城。

不過台鐵企業工會總會理事長陳世杰說，尊重宜蘭分會連署行動，但不是很建議跟支持這樣做。若真的要以這樣的行動表達訴求，那請假程序務必做好，以維持會員權益，也避免後續被懲處。目前已經與交通部協商停止推動四輪三班制，及削減休息日出勤加班等議題中。

對此台鐵說，有關宜蘭分會提出台鐵局欲排定四輪三班班表方案，台鐵依據勞基法規定，變更勞動條件需與工會協商取得同意，將持續與台灣鐵路工會協商，未獲得工會同意前絕不會貿然實施。

台鐵局說，已加強和分會以及連署員工溝通，基於台鐵身負公共運輸責任，值此連續假期重要疏運期間，希望本於台鐵員工傳統榮譽心及責任感正常出勤，提供社會大眾最好的輸運服務。

台鐵說，已對清明連續假期疏運備妥相關計畫，包括預備列車編組、乘務人力及相關配套措施，確保列車正常行駛，順利完成疏運工作。