「橋聳雲天」7天2輕生 高公局研議是否設防護網

南投縣國道6號「橋聳雲天」景點7天有2人墜橋輕生。高公局表示，為防範類似事件，首先以加強監控及警察巡邏為主，評估實際運作狀況後，再研議是否增設墜落防護網。

國道6號國姓交流道「橋聳雲天」高架路段又發生墜落身亡事件。一輛汽車今天被發現停在國6東向指標17.1公里處主線路肩，警方獲報到場，發現一名設籍台中市50歲王姓男子墜橋死亡，遺書內容透露輕生原因等。

國姓交流道橋面距地面達70公尺、約23層樓高，加上特殊迴旋設計而有「橋聳雲天」美稱，是全台高速公路八景之一，南投縣政府進一步在高架橋下打造「橋聳雲天綠雕園區」；加上3月6日一名56歲徐姓男子墜落死亡，已是橋聳雲天景點7天內第2件墜落死亡案。

國道6號國姓鄉「橋聳雲天」路段及北山路段公元2019年相繼發生2件墜橋事件，奪走2條人命，如今短時間又接連發生墜橋輕生案，「橋聳雲天綠雕園區」規劃單位南投縣政府農業處表示，將向交通部高速公路局建議能否增加防護設施，避免類似事件再發生。

高速公路局中區養護工程分局副分局長熊德維接受中央社記者訪問表示，所轄國道護欄高度等防護設施都符合規定，但中區分局有注意到連續發生類似情事，將利用監視器加強監控，並在路肩畫設槽化線禁止臨時停車，及協請國道警察加強巡邏，以改善類似事件。

有關王男墜橋死亡，熊德維表示，這件事可能是用路人自發行為，加高護欄或增設防護網效果不大，且加高鋼筋混凝土護欄所增加的重量，可能影響高架橋結構，為防範類似事件，首先以加強監控及警察巡邏為主，評估實際運作狀況之後，再研議是否增設墜落防護網。

南投縣政府衛生局表示，自殺防治守門人角色、早期篩選、預防介入更需要社會重視，若家人、朋友儘早發現個案透露輕生想法後，能多關心及陪伴，並適時轉介心理諮商或精神科門診，或許就不會發生悲劇，「相較增設防護設備，前端預防更為重要」。

衛生福利部草屯療養院一般精神科主任林俊媛醫師表示，美國舊金山金門大橋是熱門自殺地，因此橋梁裝設防治警語、著手安裝防護網、安排志工守護，由於輕生常是一時衝動，若國姓交流道路肩設警語或防治專線告示牌，將有管道讓民眾「停一下」思考、求助，降低輕生機會。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )