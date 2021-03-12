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桃園天晟醫院促進健康職場 辦蔬食餐盒DIY競賽

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
天晟醫院舉辦創意蔬食餐盒DIY競賽。圖／中壢天晟醫院提供
天晟醫院舉辦創意蔬食餐盒DIY競賽。圖／中壢天晟醫院提供

國民健康署建議國人每日攝取足夠蔬菜水果，桃園中壢天晟醫院以「我行．我素．我減碳」推動職場健康促進系列活動，不僅與附近6家餐飲業者推出蔬食健康餐盒，還辦蔬食餐盒DIY競賽，營養師莊儀萍也分享4大均衡飲食搭配技巧，包括選擇顏色多樣化新鮮蔬菜水果、選用好油等，才吃得健康。

天晟院長蔡芳生表示，院內鼓勵員工養成蔬食健康習慣，推動為期3個月的員工健康促進系列活動及講座，以營造健康蔬食友善環境為出發，每周三為員工健康蔬食日，讓員工「逗陣來呷菜」。

院內活動與鄰近6家餐飲業者合作推出蔬食健康餐盒，營養師還與水岸天成咖啡廳合作，設計近20套創意異國蔬食料理，並傳授4大均衡蔬食搭配技巧，鼓勵員工自製蔬食餐盒，還舉辦創意蔬食餐盒DIY競賽，選出10件人氣蔬食餐盒，員工只要響應吃蔬食餐就可獲得健康點數認證。

營養師莊儀萍說，4大均衡蔬食搭配技巧分別為選擇顏色多樣化新鮮蔬菜水果；以黃豆製品如豆干、豆腐等，或蛋類作為優質蛋白來源取代肉類、海鮮；多選擇未精製全穀根莖類如糙米、薏仁、麥片、玉米、馬鈴薯、地瓜等；烹調用好油（不飽和脂肪酸，如橄欖油、芥花油等）及適量吃堅果。

莊儀萍也叮嚀民眾維持健康好習慣，除均衡吃蔬食外，也鼓勵每日走1萬步、多走樓梯少搭電梯，響應地球環保也重視體內環保。

每周三為員工健康蔬食日。圖／中壢天晟醫院提供
每周三為員工健康蔬食日。圖／中壢天晟醫院提供
天晟醫院以「我行．我素．我減碳」推動職場健康系列活動。圖／中壢天晟醫院提供
天晟醫院以「我行．我素．我減碳」推動職場健康系列活動。圖／中壢天晟醫院提供
天晟醫院以「我行．我素．我減碳」推動職場健康系列活動。圖／中壢天晟醫院提供
天晟醫院以「我行．我素．我減碳」推動職場健康系列活動。圖／中壢天晟醫院提供

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