疫情阻追夢...每月平均近百名展望會大孩子遭停止資助

去年受疫情影響，台灣世界展望會服務的國內經濟弱勢兒少中，每個月平均有近100名超過13歲以上的大孩子被停資，也因為孩子年紀稍長，不易再次獲得資助，無法繼續得到足夠的助學支持，恐被迫放棄學習計畫、及早就業。

台灣世界展望會針對長期關懷的高中職孩子進行調查，發現有超過半數孩子表示，為了賺取生活與教育費用，必須長時間打工，進而影響課業進度，甚至面臨延畢、休學；調查也顯示，4年來，展望會服務的高中職畢業生升學率平均為78.5%，較同期全國高中職畢業生升學率82.6%還低。

展望會指出，在展望會長期關懷服務近4萬5000名台灣經濟弱勢家庭兒童，其中55%為13歲以上的大孩子，為了幫助大孩子翻轉未來，展望會除每學期提供教育扶助金，減輕其經濟壓力，今年更在全台規劃103項職涯探索、生涯規劃、技能培力等青少年方案，幫助2136名國、高中孩子預備未來。

甫落幕的HBL高中籃球甲級聯賽冠軍戰中，拿下全隊最高分的泰山高中隊長徐宏瑋，及最後半分鐘拿下關鍵三分助球隊逆轉奪冠的劉宥儇，分別獲頒「最有價值球員」及「新人王」，展望會說，這兩位籃壇明日之星，都是在展望會資助人長期關懷下努力學習，朝夢想勇敢邁進的大孩子。

未料，2020年受疫情影響，許多展望會資助人因經濟壓力忍痛停止資助，展望會指出，每個月平均有近100名大孩子被停資，目前所服務的國內兒少，還有超過600名大孩子，遲遲等不到資助人的長期陪伴與足夠的教育扶助金支持，呼籲社會大眾響應「好young計畫、用愛接棒」，透過每月2000元定期資助或每月1000元定期助學，幫助這些大孩子安心上學、發展能力，有機會參加青少年發展培力方案，一步步朝目標邁進，進一步翻轉未來。