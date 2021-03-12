區間車提早17分關門前行？ 苗栗站：換端動力測試

讀者向聯合報系投訴，台鐵苗栗火車站昨天傍晚一列從苗栗開往基隆的區間車，竟提早17分鏡關門，還往前行1公尺，車上等待的學生和乘客都傻眼，如果學生在車內休息等待隔壁月台的自強號，豈不是「被鎖在誤關門的區間車上？」站方解釋，這班列車是基隆開往苗栗，再從苗栗折返基隆的區間車，旅客指的情況其實是司機員換端駕駛並進行動力測試，過程僅幾秒鐘，盼旅客不要誤解。

讀者ck frank向聯合報投訴說，上回台鐵苗栗站「提早30秒關車門」事件引發輿論熱議。昨天3月11日在苗栗搭車次1258苗栗開往基隆區間車，原訂晚間6點15分發車，但5點58分「區間車竟然關門並且行駛1公尺」。這名讀者重複說3遍他沒看錯，真的非常離譜！車上學生乘客都相當傻眼，簡直氣炸。

有的乘客會提早到區間車等待自強號火車，若區間車提早關門，正在等待隔壁月台的自強號旅客是不是「被鎖在誤關門的區間車上」，難道停在苗栗站的1258車次「司機員睡著了嗎？還是該車長把火車行車安全當兒戲嗎？」