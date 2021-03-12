快訊

勞動基金弊案 投信經理不認罪：連游迺文的「迺」都寫不出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消基會去年送驗中藥材 4件含西藥、2件汞超標

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
消基會今公布2020年檢測結果，發現委託檢測有無西藥的37件中藥樣品，有4件檢出有西藥成分，檢測重金屬的204件中藥樣品，則有2件汞含量超標。圖／消基會提供
消基會今公布2020年檢測結果，發現委託檢測有無西藥的37件中藥樣品，有4件檢出有西藥成分，檢測重金屬的204件中藥樣品，則有2件汞含量超標。圖／消基會提供

消基會每年開放「中藥安全性檢測」，接受消費者委託對服用的中藥檢測是否有西藥及重金屬（鉛、鎘及汞），今公布2020年檢測結果，發現委託檢測有無西藥的37件中藥樣品，有4件檢出有西藥成分，檢測重金屬的204件中藥樣品，則有2件汞含量超標。

消基會指出，中藥材主要來自植物、動物和礦物等3大類，由於天然野生植物相當稀少，加上需求量變大，現在多半為人工種植，若土地受到汙染，中藥材就可能會受到重金屬汙染，或有些礦物類本身就含有重金屬，如硃砂（含汞）、雄黃（含砷）及無名異（含錳）等，這類成分製成的方劑若應用不當，恐導致重金屬中毒，如去年有中醫診所使用含硃砂或鉛丹的禁藥，導致病人重金屬中毒事件。

消基會說，檢視檢測有無西藥的37件樣品中，有4件檢出含有西藥成分，若以藥品來源分析，仍以來自「其他或不明來源管道」檢出率最高，達到33.3％，更以「託人購買」及「親友贈送」檢出西藥的比例最多。

至於2件檢出汞過量，消基會表示，樣品都宣稱來自「中藥行、蔘藥行」，其中有1件是治療「小兒驚風類」和「精神安定類」，推測有些中藥販賣場所仍自行調製含有重金屬超標的中藥。

消基會呼籲民眾，來源不明的中藥最好不要服用，也不要推薦藥品給別人，切記勿聽信偏方，也不要隨意自行購買來路不明的中藥服用，要看合格的中醫師，才能永保健康。

中藥 消基會 中毒

延伸閱讀

不明中藥別碰 消基會驗出4件含西藥2件汞超標

精神損害納入懲罰性賠償 消基會給司法裁定滿分

釣魚簡訊「詐」不停 消基會呼籲用這3招防集團詐財

中藥藥效比西藥慢？只能養身不能治病？中醫師說分明

相關新聞

消基會去年送驗中藥材 4件含西藥、2件汞超標

消基會每年開放「中藥安全性檢測」，接受消費者委託對服用的中藥檢測是否有西藥及重金屬（鉛、鎘及汞），今公布2020年檢測結...

東北季風到！明最涼北部探15度 下周末更強冷空氣報到

東北季風持續影響。中央氣象局說，今起東北季風報到，影響到下周日，明天是這波東北季風最涼的一天，北部低溫探15度，不過雨不...

阿里山櫻花季明後天第一個周休假 交管防疫人潮管控

嘉義縣阿里山櫻花季10日登場，持續到4月10日共32天，明後天第一個周休假日，嘉義林區管理處會同嘉義區監理所、嘉義縣警方...

西半部空品幾乎都亮紅燈 下午中部以北可望改善

行政院環境保護署預測，竹苗、中部、雲嘉南、高屏空氣品質區今天是對所有族群不健康的紅燈，而下午東北季風增強，中部以北可望改...

清明連假離島第二波加班機 下周一上午9時開賣

為應民眾清明節返鄉祭祖及旅遊需求，民航局今天宣布，目前需求較高金門、澎湖及馬祖航線已規畫第二波加班機，自3月15日（一）...

救鳳梨忘了葡萄！ 彰化早春葡萄跌價兩成農民叫苦

全民買鳳梨吃鳳梨救鳳梨，今年溪湖鎮早春葡萄上市，受到南投冬季冷藏葡萄庫存量多，及消費者以鳳梨為主要水果的影響，目前溪湖早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。