消基會去年送驗中藥材 4件含西藥、2件汞超標

消基會每年開放「中藥安全性檢測」，接受消費者委託對服用的中藥檢測是否有西藥及重金屬（鉛、鎘及汞），今公布2020年檢測結果，發現委託檢測有無西藥的37件中藥樣品，有4件檢出有西藥成分，檢測重金屬的204件中藥樣品，則有2件汞含量超標。

消基會指出，中藥材主要來自植物、動物和礦物等3大類，由於天然野生植物相當稀少，加上需求量變大，現在多半為人工種植，若土地受到汙染，中藥材就可能會受到重金屬汙染，或有些礦物類本身就含有重金屬，如硃砂（含汞）、雄黃（含砷）及無名異（含錳）等，這類成分製成的方劑若應用不當，恐導致重金屬中毒，如去年有中醫診所使用含硃砂或鉛丹的禁藥，導致病人重金屬中毒事件。

消基會說，檢視檢測有無西藥的37件樣品中，有4件檢出含有西藥成分，若以藥品來源分析，仍以來自「其他或不明來源管道」檢出率最高，達到33.3％，更以「託人購買」及「親友贈送」檢出西藥的比例最多。

至於2件檢出汞過量，消基會表示，樣品都宣稱來自「中藥行、蔘藥行」，其中有1件是治療「小兒驚風類」和「精神安定類」，推測有些中藥販賣場所仍自行調製含有重金屬超標的中藥。

消基會呼籲民眾，來源不明的中藥最好不要服用，也不要推薦藥品給別人，切記勿聽信偏方，也不要隨意自行購買來路不明的中藥服用，要看合格的中醫師，才能永保健康。