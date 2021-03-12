東北季風到！明最涼北部探15度 下周末更強冷空氣報到

東北季風持續影響。中央氣象局說，今起東北季風報到，影響到下周日，明天是這波東北季風最涼的一天，北部低溫探15度，不過雨不算多。預計下周末才會有較強冷空氣報到。

氣象預報員劉沛滕說，今天開始到下周日都是受到東北季風影響，北台灣會有涼涼感覺，現在溫度也有慢慢下滑。其中明天最涼，北台灣高溫19到21度，中南部還是有27到28度高溫。下周日風沒有明天強，真正高溫回升要到下周一，北台灣高溫回到25度，中南部甚至可以來到30度。

低溫方面，劉沛滕說下周日前低溫，中部以北17度，明天比較涼，北部局部地區15到16度。下周因為天氣穩定，北部低溫回升18到19度，中部可以來到20度。

降雨方面，僅迎風面基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，北部其他地區雲量較多，有零星降雨、飄雨。受到華南持續有中層水氣移入影響，中南部山區也有零星降雨。不過下周一東北季風又減弱，轉為偏東風，剩東半部有少部分區域有降雨，西半部山區可能有午後短暫雨可能，非常零星，多雲到晴為主。整體來算溫暖舒適。

劉沛滕說，穩定天氣會從下周一一直持續到下周五，下周末可能有機會迎來較明顯冷空氣，預計是東北季風等級，但強度、影響還有溫度降幅都還要再觀察。

針對環保署說，即日起到下周四台灣西部又要進入長達一周的空品黑暗期，昨晚開始，西半部無風、濕度高，加上擴散條件不良，因此西半部紅害嚴重。這波空品不佳比二月下旬、上一波更為嚴重，且都是本土汙染物所致。中央氣象局說，影響空品的風力跟雨量，確實都不利於中南部。

對此，劉沛滕說，在今天上半天之前，東北季風還沒增強，處於相對弱風區。昨天吹東南風，在背風環流底下，污染物擴散到西半部地區。

劉沛滕說，目前因為北部東北風明顯增強，北台灣狀況有比早上好轉，東北季風會一直影響到周日，風在流動的情況下，北部空氣品質有好轉，不過中南部還是背風側，空品就會比較差。

劉沛滕說，明天東北季風最強勁，中部環流擴散條件好一點，不過南台灣、高屏地區等，擴散條件仍差。加上很快下周日東北季風又開始減弱，西半部擴散條件又會更不好，汙染物沒有明顯清除的情況下，擴散條件又差，空品就好不起來。

除了風向，空品跟降雨也有關聯性。劉沛滕說，下雨有助於空污移除，不過因為今天起的這波東北季風，沒有太大雨勢，今天僅基隆北海岸、大台北山區跟東半部有局部短暫雨，西半部沒有明顯降雨，明天新竹以南山區也僅有少部分午後陣雨，對平地沒有太大幫助，中南部未來一周天氣又很穩定，不會有甚麼雨量，沒有那麼好的條件來解除空污。