備餐新手必看！作減醣便當5要點 「組裝便當」也有步驟

減醣便當和一般便當的不同之處在於分量與均衡。含醣量高的米飯少一點，營養豐富的配菜則多一點。快將5個原則記下來吧。

就這麼簡單！製作減醣便當5原則

1. 決定便當盒的大小

選便當盒也很重要，又大又深容易吃太多。圖／台灣廣廈 提供 每天幫自己帶便當一點也不難。圖／台灣廣廈 提供

便當盒的容量相當於卡路里量（500ml＝約500kcal）。

如果便當盒又大又深，很容易不知不覺吃太多，建議換個稍微小一點的便當盒。

2. 米飯1人份約100～120g

控制醣類攝取的決定性關鍵在於飯量多寡。為了避免吃太多，一餐大約是鬆鬆裝滿一個飯碗的量。請不要完全避開主食，這樣反而容易增加脂肪的攝取量。

3. 主菜與配菜均衡

若飯量和配菜都減少，吃完沒有得到飽足感，很容易導致零食或晚餐吃太多的反效果。所以減少的飯量，請用比平常多的配菜來補足，當然也不要忘記放入蔬菜。

4. 一個便當的醣量約60g

一個可以適當攝取醣類，又可以達到健康減重效果的便當，含醣量大約是在60g左右，但還是要按照個人的體態和活動量來調整喔。

5. 熱量控制在500～600kcal

就算減少了醣量，也不代表可以毫不節制進食。想要達到減重效果，卡路里的量很重要，一餐大約控制在500～600kcal，是最剛好又吃得飽的範圍。

減醣便當主菜與配菜均衡。圖／台灣廣廈 提供 常備菜一次做好。圖／台灣廣廈 提供 常備菜組裝後就是美味便當。圖／台灣廣廈 提供

減醣便當的優點

分量足夠，不會讓自己吃不飽！

減少飯量的話感覺很容易餓……這點各位不用擔心。減醣便當中含有豐富的主菜與配菜，需要仔細咀嚼的菜餚，吃完非常有飽足感。吃得滿足，才能達到健康瘦身的效果。

碳水化合物、蛋白質都有，攝取得到均衡營養！

減醣不是斷醣，只是減少分量而已。除了可以吃米飯，也均衡放入肉、魚等蛋白質和青菜，可以攝取到各式各樣的營養素。跟容易營養失衡的外食相比，效果更好！

事先決定好分量，預防過度飲食。

要吃的量就是裝在便當盒裡的量，可以安心全部吃光，不需要像吃外食一樣擔心不小心過量。此外，如果晚上有聚餐或前一天吃太多，也可以透過減少便當的醣分來調節總攝取量。

用纖維豐富的配菜，打造不易胖的體質

為了防止飯後血糖值急速上升而導致肥胖，必須保持良好的腸內環境，此時最不可或缺的就是膳食纖維。本書將介紹多樣富含膳食纖維的配菜，只要將它們裝入每天的便當中，就能自然而然攝取。

常備菜一次做好

用常備菜快速組裝便當。圖／台灣廣廈 提供

配菜一次多做一些起來保存，早上只需要裝進便當就好。為了防止食物腐壞，做好之後最好迅速冷卻並儘快放入冰箱。此外，冷凍過的食品必須先使用微波爐加熱，放涼之後再裝入便當盒。

分裝成一次用量再放入冷凍庫

常備菜做好後分裝冷凍。圖／台灣廣廈 提供

漢堡排或魚片等食材，建議先使用保鮮膜將一次用量包起來之後，再放到保鮮袋裡。比較細小零碎的配菜也可以先放入較小的保存容器中，再放冰箱冷凍。

早上不用趕！「10分鐘料理」，用冰箱裡現有食材瞬間完成

沒時間製作常備菜或買菜時，可以改用10分鐘內快速完成的料理做便當。

組裝便當也有步驟

一個減醣便當基本是白飯和三樣配菜。控制飯的分量，提高配菜的存在感。如果是食物容易腐壞的季節，建議用蠟紙把各種配菜隔開。

達人示範漢堡排便當裝法

組裝便當：生菜鋪在飯的斜面上分隔飯和配菜。圖／台灣廣廈 提供 縫隙中裝入蛋，最後再加一顆小番茄增添色彩。圖／台灣廣廈 提供 湯汁較多的配菜先瀝乾。圖／台灣廣廈 提供

1. 先裝飯，將裝配菜那側鋪成斜面。還無法判斷飯量多寡前，建議先量好再裝。

2. 將生菜撕成適當大小鋪在飯的斜面上，分隔飯和配菜。

3. 裝入配菜中的味噌高麗菜沙拉。

4. 再放入一些生菜當成隔版。

5. 主菜的漢堡排擺在飯的斜面上，讓它看起來很有分量。

6. 在縫隙中裝入咖哩蛋，最後再加一顆小番茄增添色彩。

製作減醣便當的5個POINT

1. 常備菜先重新加熱後再裝

冷凍的不用說，冷藏保存時也一樣，拿出要裝便當的量之後，先用爐火或微波爐加熱（微波加熱途中要攪拌一下，避免受熱不均）。將配菜再次加熱之後放涼，可以防止細菌繁殖。

2. 湯汁較多的配菜先瀝乾

湯汁多的配菜，先用紙巾將水分吸乾之後再裝入便當盒中。水分較多的白蘿蔔、白菜等，用紙巾包起來按壓出水分。

3. 不用手直接觸碰

用紙巾包起來後，接著用湯匙按壓，就不用擔心手上的細菌跑到食材上。

4. 連湯汁一起裝的密封容器

保存的容器建議挑選蓋子可以轉緊的密封種類，就不用擔心湯汁外露。

5. 活用保冷劑或保冷袋

帶便當出門的期間，如果天氣太熱或溫度變化太大，很容易食物中毒。不論什麼季節，請一定要使用保冷劑或保冷袋，避免溫度上升。

備註：食品類請注意保存條件良好，並充分加熱，如鮮度不佳切勿食用。

【以上摘文選自《超省時減醣便當菜》、作者：成澤文子、譯者：彭琬婷、圖文提供：台灣廣廈、整理：記者柯意如】