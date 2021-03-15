AI神隊友 pixsee智慧寶寶攝影機讓爸媽用科技輕鬆育兒

新世代雙薪家庭爸媽，忙碌工作想給孩子更好生活，也想有更多時間陪伴孩子卻苦無兩全其美的方式，但孩子隨時都在成長，許多的第一次正美妙的發生中，爸媽一點也捨不得放過。這時候如果有新科技的幫助，就能讓距離與時間再也不是阻礙親情的問題，即使孩子在爺爺奶奶或者保母身邊，運用AI智慧科技輔助育兒，即可避免錯過喜怒哀樂珍貴時刻，省時省力也更安心。

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專為現代家庭而生的仁寶pixsee智慧寶寶攝影機，擁有溫柔粉嫩色彩、圓潤造型，並且全機通過歐盟RoHS無毒認證，獨家3大AI智慧功能更可兼顧Y世代爸媽曬娃心情、滿足生活品味需求，同時給寶寶最安心的呵護。

圖／PIXSEE 提供。

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仁寶pixsee智慧寶寶攝影機，圓潤粉嫩的可愛造型，全機通過歐盟RoHS無毒認證，讓爸媽使用更安心。 圖／PIXSEE 提供。

3大AI智慧 新手爸媽秒懂寶寶在想什麼新手爸媽最大的苦惱，就是柔柔軟軟的小嬰兒不會說話，只能用哭聲表達不滿，到底現在在想什麼？pixsee智慧寶寶攝影機透過偵測拍照、哭聲翻譯、音樂安撫等3大AI智慧功能，平時可捕捉寶寶喜怒哀樂與親子互動時光，還可設定區域偵測，避免寶寶逃出監控範圍，即使孩子不在身邊也能提供警示保護，讓爸媽更安心。

仁寶pixsee智慧寶寶攝影機不只是攝影機，更擁有偵測拍照、哭聲翻譯、音樂安撫等3大AI智慧功能。 圖／PIXSEE 提供。

而神奇的「哭聲偵測翻譯」功能，則是累計知名醫學醫院及全球父母反饋的200萬筆哭聲數據資料，讓新手爸媽秒懂寶寶到底為什麼哭，將寶寶每個咿呀聲響都隨著成長變成美律樂章。且可以在寶寶哭時立即自動播放溫柔安撫音樂即時安撫，並將音量控制在85分貝以內，達國際ISO安全標準最高規，撫慰寶寶甚至是爸媽的心情，為寶寶帶來安靜的時刻。不僅讓新手爸媽秒懂寶寶在想什麼，貼心功能也最懂爸媽的心！

「哭聲偵測翻譯」功能，幫助爸媽更了解寶寶的身心狀況。 圖／PIXSEE 提供。

自動播放安撫音樂，貼心地為寶寶提供安靜環境。 圖／PIXSEE 提供。

最高影音規格 寶寶攝影機也是育兒時光機父母都想給寶寶最好的！pixsee智慧寶寶攝影機擁有500萬畫素高規鏡頭、160度超廣角輕鬆架設拍攝無死角且不失真，再加上「夜鷹模式」，即使黑暗房間中也能清晰拍攝，不干擾寶寶睡眠，又能滿足爸媽連寶寶睡顏都不想錯過的心情。

爸媽透過手機即可隨時偵測寶寶動靜，遠距離也不怕。 圖／PIXSEE 提供。

透過pixsee智慧辨識影像功能記錄下的精彩畫面，全都記錄在專屬的App裡，不僅能隨時回憶，更不會因為忙碌工作錯過孩子的各種「第一次」。App貼心設計寶寶成長樹與里程碑相框，支援最大12 × 10吋大尺寸高畫質照片輸出，將美好回憶轉化成實體作品，相片書、年曆自己做。

pixsee智慧寶寶攝影機擁更有雙向對話功能，不管是白天工作時想偷看孩子在做什麼，還是因為疫情影響而無法待在寶寶身邊，遠距生活也能保持跟孩子的溫暖互動，就像在眼前一樣。

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