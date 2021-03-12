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涵碧樓房價漲 住房創新高！賴正鎰：會旺到明年第一季

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
涵碧樓擁有全台灣最大戶外無邊際游泳池，特殊釉面瓷磚與Over Flow設計，巧妙融合池水天際。圖／涵碧樓提供
涵碧樓擁有全台灣最大戶外無邊際游泳池，特殊釉面瓷磚與Over Flow設計，巧妙融合池水天際。圖／涵碧樓提供

疫情時代，每年1700萬的出國旅客轉向國旅，風景區的頂級飯店一房難求，日月潭涵碧樓去年創下住房率新高紀錄，2月營收再創史上新高，在都會飯店降價求客的此時，涵碧樓率先「調漲」房價，從原本的每晚18,000元調漲至18,800元。鄉林集團、涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰表示，旅客平均每分鐘花14.5元，「住涵碧樓會捨不得睡覺」。

賴正鎰預估，世界各國在第二季會開始談判解封、並逐漸開放邊境，加速推動「商業泡泡」，但「疫苗是關鍵」，「旅遊泡泡要穩定成行，可能要到明年第一季之後」，意指，度假型酒店一房難求的景象，至少還可維持到明年第一季。

賴正鎰說，國際旅客進不來，城市型飯店經營辛苦，從去年疫情期住房率剩兩成多，至今回到四、五成，但房價落在3、4千元間；度假型酒店則一房難求，多數在去年下半年就補回上半年的損失。

他以涵碧樓為例，去年2、3月疫情爆發後，35％外國觀光客流失，但很快被國旅客人補回來，FIT散客仍是主要客源，散客與團客仍維持「8比2」；去年5月報復性旅遊以來，不僅一房難求，平均住房天數也從原本的1.6天，增長為3天。

涵碧樓每晚房價始終維持在18,000元，但受物資與工資雙漲影響，今年初調整至每晚房價18,800元，客人還是願意埋單。涵碧樓指出，進口車商、銀行等高端的VIP客人，甚至某些行業的TopSales獎勵旅遊，一向是出國高端旅遊路線，因為無法出國，看上涵碧樓是頂級休閒指標，所以旅行社幾乎半年前就開始搶訂僅有的兩成團客額度。

賴正鎰分析，人煙稀少、偏遠，私人景點的「旅遊目的地」，成為後疫情時代下旅客的新寵兒，因為在這些地方旅遊能確保足夠有效的社交距離，多數國人選擇往空曠的大自然找尋透氣美景，尤其是靠山靠海的知名風景點，像是日月潭、阿里山、花東、梨山武陵福壽山等空曠地區。

涵碧樓 疫情

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