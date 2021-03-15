美食街大揭密！6成民眾最愛日式料理 韓式料理緊追在後

【撰文＝李依文】

人處在百貨公司，想填飽肚子時，直覺性的會朝地下樓層移動，迎面而來的是琳瑯滿目的餐點選擇，異國料理是美食街最常見的餐點選擇，你能想像大家最喜歡吃的是什麼料理嗎？

《食力》2021年「各式料理任你選，你去百貨美食街吃什麼？」獨家調查，美食街中哪些料理口味最受歡迎，餐飲品牌又該如何根據這些口味調整菜單，讓菜單成為衝鋒前線，成為先奪商機的最佳武器呢？

近6成的人愛吃日式料理，韓式料理近5成位居第二

以料理來做選擇分類，民眾去百貨公司最常吃的料理，依序是日式料理（58.3%）、韓式料理（46.7％）、中式料理（27.1%）、東南亞料理（26.3%）與台式小吃、義式料理、速食等，分別佔23%與20.8%、16.8%，而美式料理位居正餐選擇的末位，僅佔11.2%。

這樣的口味選擇與台灣人的喜好有相當大的關係，天帷企管顧問創辦人林剛羽說「台灣百貨美食街的飲食類別前三名，分別是日式40％，韓式、台式佔15%。」，因此不管是在餐飲品牌進駐，或是百貨也者招商選擇餐飲品牌進駐之時，這些屬性的餐飲品牌佔有絕對優勢。

除此之外，非正餐的選擇如甜點（10%）、咖啡茶飲(9.3%)、麵包（8.9%）與冰淇淋（3.7%）等，所佔的比例也不在少數，說明除了正餐的需求以外，美食街同時也能滿足正餐以外的口腹之慾。

因地制宜調整菜色口味，才能拓展領土

「百貨商場會對進駐的餐飲品牌設計的菜色進行平衡的篩選。」林剛羽說，因此不會在同一個美食街看見同樣類型的主力餐點，即使可能會有多個日系、韓系料理品牌，但其主打的餐點絕對會有所不同。所以進駐百貨商場美食街，菜色的獨特性也就成為要點，需要設計出與同場域競爭對手相較下有所差異且不可被取代的餐點。

「旗下擁有多品牌的原因，就是因為我想進駐不同百貨點。」兩班家餐飲集團董事長劉遠有說，身為台灣美食街分店數最多的韓式料理餐飲集團，旗下擁有雪嶽山、韓鶴亭、首塢爾、兩班家、豆腐村、高麗園、盜飯、扁筷、偷飯賊等9個品牌，雖然都是韓式料理，「品牌不一樣可以去跟同一間百貨公司談進駐。」

劉遠有說，當初「偷飯賊」便是為了進駐遠百信義A13而設計出來的新品牌，重新調整菜單、做出品牌特色餐點，就能夠有足夠的說服力跟百貨業者洽談進駐的機會，「不這樣做，他們也會找別人做」劉遠有笑著說，搶佔櫃位插旗也是餐飲集團在進駐百貨很重要的考量點，只要佔位成功了，也就奠定了場域內的不可取代性。

「兩班家」是稱韓國古代貴族的名詞，旗下所有的品牌販售的都是韓式料理，以韓國知名地標或是韓國文化為命名。（攝影：張偉明）

消費者想吃什麼，早已被菜單所制約

對於消費者來說，美食街就是一個場域內提供多樣化餐飲選擇的地方，要如何吸引住顧客選擇，除了要靠菜色的設計之外，販售的形式也相當重要，抓準快速的原則：點餐快速、出餐快速，是讓客人品嘗到餐點美味之前，最重要的事。

為近400個餐飲品牌提供展店顧問服務的林剛羽精闢地點出兩個要點，是餐飲品牌要在美食街成功立足，設計菜單需要具備的致勝點，分別就是「快速」與「價錢」。

一般來說，美食街套餐的往往會落在180～200元出頭，像這樣的套餐選擇一般會有6～8個，居多的餐飲品牌都有這樣的設計，並不是巧合，而是營造出一種「減少客人選擇的時間，卻同時讓客人有可以選擇的感覺。」林剛羽笑著說。

價格的設定區間，需要符合用餐場域所提供的體驗，套餐的組合也同時能給人CP值很高的感覺。說到底，顧客在選的過程中，可能會覺得是由自己做主，但無形之中，透過巧妙的菜單設計，選擇早已導向餐飲品牌所「設計」的最終結果。

審稿編輯：童儀展、林玉婷

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