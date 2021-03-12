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校園施打流感疫苗 金大學生感謝貼心服務

中央社 / 金門縣12日電

國立金門大學今天表示，為照顧全校師生的身體健康，與金門縣衛生局、金寧鄉衛生所合辦「流感疫苗，金大開打」活動，獲得全校師生熱烈回響，200多人施打流感疫苗。

金大表示，這次流感疫苗施打完全免費，由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情尚未解除，同學接種狀況踴躍，許多學生主動揪團一起來接種，照顧自己的健康，並增強身體的保護力。學生對學校這項貼心服務，表示非常感謝。

金大校長陳建民表示，流感與新冠肺炎感染症狀相似，新春期間早晚氣溫變化大，提醒同學仍須留意自身健康狀況，並落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀時應配戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。

金寧鄉衛生所主任吳國斌指出，接種流感疫苗除可減少罹患流感、降低流感重症發生機率，降低就醫風險，也能幫助醫師在臨床評估及診查時，可以更快做出鑑別診斷，目前已擴大全民接種，人人都可攜帶身分證及健保卡，就近前往合約醫療院所接種。

考量接種疫苗後，少數人會有發燒、肌肉酸痛等全身性反應，不易與其他感染分辨，吳國斌建議自主健康管理者，在自主健康管理期滿後，再接種流感疫苗。

金大學務長呂立鑫表示，期望全校教職員工隨時關心並注意學生的健康與請假情況，如學生出現異常請假狀況時，應聯繫瞭解原因；如為疑似群聚感染情形，應立即通報身心健康中心及校安中心，並配合衛生單位進行疫情調查，並落實感染管制措施，以防範流感群聚事件發生及避免疫情擴散。

流感疫苗 衛生所 疫情

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