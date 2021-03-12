係金ㄟ！ 誤飲假酒導致甲醇中毒 可喝高粱、紹興治病

長庚醫院毒物團隊分析，國人甲醇中毒的最高比例是因為喝到假酒，多半是國人出國旅遊帶回。毒物專家顏宗海表示，受疫情影響不能出國，一年多來中毒人數減少，但仍不可不慎；輕症病患可靠喝「烈酒」治療，但仍有高達四分之一甲醇中毒者會死亡，民眾不要喝來路不明的酒。

市售酒品的成分是乙醇，但甲醇是工業用酒精，曾發生酗酒民眾誤飲工業酒精致死案子。長庚醫院毒物團隊分析50位甲醇中毒患者發現，購買並喝到含有甲醇的酒精飲料（56%）、喝入工業用酒精（24%）、喝到含甲醇的私釀酒精飲料（10%），及誤喝含甲醇的農藥（10%），整體死亡率高達28%。

高雄長庚醫院開設「環境醫學門診」，林口長庚毒物中心主任顏宗海每月到高雄看診。顏宗海今天指出，在台灣不太可能買到含有甲醇的酒品，據以往經驗，通常是國人去東南亞等地旅遊帶回，甲醇會被代謝成甲醛、甲酸，喝到假酒不久會出現視力模糊，約在18至24小時內出現嘔心、嘔吐、暈眩等症狀，嚴重者會死亡。

病人若在一小時內送醫，醫院會進行洗胃，另加解毒劑，也會讓中毒病患喝高粱或紹興等烈酒進行治療，嚴重者要洗腎。不過，喝酒治療假酒中毒的治療法通常會病患家屬好奇與質疑。

顏宗海說，由於乙醇可與甲醇競爭酒精去氫酶，讓身體有足夠時間排除未經代謝的甲醇，所以醫師會利用乙醇來治療，原則上要選酒精濃度高的烈酒，像啤酒濃度低不適合，病患身體會愈喝愈好，要求住院時天天喝酒是有道理的。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康