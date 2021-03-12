快訊

西半部空品幾乎都亮紅燈 下午中部以北可望改善

拒中古屋！3千萬想買北市新3房有困難 網友建議到這區找

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃飯咳到吐以為是感冒 咳月餘未癒才知寶貝是氣喘兒

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
示意圖。圖／書田提供
示意圖。圖／書田提供

最近日夜溫差大，不僅是感冒好發期，更是最容易誘發氣喘的季節。今年五歲的小偉（化名），感冒咳了一個月未痊癒，一停藥又開始咳，甚至會吃飯咳到吐，焦急的爸媽帶小偉就醫，一下才得知小偉不僅常咳嗽，還有皮膚過敏史，平日常流鼻水，近一步檢查才發現小偉是氣喘兒。

國內氣喘盛行率約為5-10%，其中20歲以下的兒童及青少年盛行率更高達15%。書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，像小偉這樣久咳誤認為是感冒，直到檢查才發現是氣喘的孩子並非少見，臨床觀察主訴咳嗽的患者，每5人就有1人與氣喘相關。

氣喘是呼吸道受到過敏原刺激後產生一連串的發炎反應，常見的症狀包含咳嗽、呼吸急促、呼吸喘鳴聲和胸悶。蘇軏提醒，過敏體質兒童是氣喘高危險群，倘若出現呼吸急促、無法完整說完一句話、明顯聽到喘鳴聲時，可能是急性氣喘發作須盡快就醫。

家長可透過哪些細節解決孩子是否可能是氣喘兒？蘇軏建議，可觀察孩子是否常常晚上睡覺咳到醒，夜咳與喘鳴是兒童氣喘常見的慢性症狀，然而有時會因誘發因子，如塵蟎、黴菌等過敏原、空氣汙染物、氣候變化、環境刺激物造成症狀加重。

另外，感冒久咳不癒也是氣喘徵兆之一，蘇軏說，呼吸道感染也是兒童常見的氣喘發作原因，氣喘兒童一旦感冒，比起健康兒童，咳嗽就會咳得比較久，因此孩童出現反覆咳嗽，呼吸有喘鳴聲，就要小心氣喘的可能。

預防氣喘日常生活的保養也很重要，如適當運動，均衡飲食，多攝取蔬菜、水果，在戶外要留意空氣品質，避免接觸誘發因子，並注意日夜溫差問題，適時調整衣物及配戴口罩，減緩冷空氣刺激。

蘇軏提醒，當孩子出現感冒症狀，特別是久咳不癒時，應就醫鑑別診斷。孩童時期的氣喘，如果控制得當，成人時期多數會得到改善，甚至可以痊癒。相反的，如果放任不理讓氣喘反覆發作，患者肺部就會持續發炎，肺功能也跟著變差，甚至進展成為嚴重氣喘，不可輕忽。

氣喘 感冒 咳嗽

延伸閱讀

父母當心 孩子久咳不癒恐是氣喘搞鬼

健保大數據／氣喘治療特色醫療院所

中醫治療氣喘／春夏調理氣喘 減少秋冬急性發作

健保大數據／氣喘人口北多於南 高齡女性住院率高

相關新聞

西半部空品幾乎都亮紅燈 下午中部以北可望改善

行政院環境保護署預測，竹苗、中部、雲嘉南、高屏空氣品質區今天是對所有族群不健康的紅燈，而下午東北季風增強，中部以北可望改...

清明連假離島第二波加班機 下周一上午9時開賣

為應民眾清明節返鄉祭祖及旅遊需求，民航局今天宣布，目前需求較高金門、澎湖及馬祖航線已規畫第二波加班機，自3月15日（一）...

救鳳梨忘了葡萄！ 彰化早春葡萄跌價兩成農民叫苦

全民買鳳梨吃鳳梨救鳳梨，今年溪湖鎮早春葡萄上市，受到南投冬季冷藏葡萄庫存量多，及消費者以鳳梨為主要水果的影響，目前溪湖早...

春天的國道美翻！盤點3到5月國道花景 國3杜鵑盛開

隨著春日來臨，國道上的春之精靈也躍上枝頭，為冷峻、僵硬的國道點綴出浪漫與生機。交通部高速公路局今天盤點國道花景，並結合國...

提前掃墓享優惠 清明連假前2周休國道單一費率再7折

今年清明節連假自4月2日（五）至4月5日（ㄧ）共四天。交通部高公局說，為鼓勵民眾提前掃墓以分散連假國道壅塞車流，清明連假...

免搭機神遊世界 生活雜誌總編、藍牌導覽員帶你解想出國的渴

你最近夢到自己出國旅行嗎？國外旅行計畫完全停擺，我們來解大家蠢蠢欲動的旅遊癮。不搭機，仍可以打開好奇的心，探索各地文化，在台灣也能體驗某個異國目的地！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。