春天的國道美翻！盤點3到5月國道花景 國3杜鵑盛開

隨著春日來臨，國道上的春之精靈也躍上枝頭，為冷峻、僵硬的國道點綴出浪漫與生機。交通部高速公路局今天盤點國道花景，並結合國道沿線特色樹種及周邊旅遊、賞花景點編制成摺頁，提供用路人更多元化的行程安排參考。

高公局說，國道的春天百花爭放，為出遊的人們帶來欣喜愉悅的感受，在3月的春日行經國3木柵及國1林口路段，可以看見杜鵑嬌豔的身影為國道畫出繽紛色彩。

往國道4號、國道1號北斗、楠梓至岡山路段，也可看見木棉花正開著紅花熱情地列隊歡迎。

國3關西路段及國1后里、大雅路段的苦楝在3至4月時會趁著春季悄悄抹上淡紫色的新妝，在暖陽的照耀下更顯耀眼。粉嫩的羊蹄甲也緊跟著春之精靈的腳步在三義路段陸續綻放。

高公局說，在瞬息千里的國道上，美景總是一閃而過，但用路人進入服務區停留小憩時，也同樣可以發現春之精靈的身影，例如古坑服務區3月的黃金風鈴木及4月的花旗木在春天的舞台接力登場。

5月東山及仁德服務區的阿勃勒，花開時滿樹金黃，常吸引賞花遊客及攝影愛好者前來留下美麗的瞬間。

高公局說，期望國道服務區在努力下，除了提供休憩功能外，也使用路人能獲得心曠神怡的感受。

高公局還說，高速公路兼具運輸與休憩的角色，提升用路人優良的行車環境，型塑季節及區域路段特色更是持續努力的目標。

高公局說，為加強民眾對高速公路景觀特色的印象，改版編印四季景觀特色樹種摺頁（發現國道），用路人在4月清明連假即可於各服務區索取最新的摺頁，或可透過高速公路局全球資訊網-國道之美-「環境美學」專區下載摺頁電子檔搶先看。

國道1號后里路段苦楝。圖／高公局提供

國道3號木柵路段杜鵑。圖/高公局提供

國道1號北斗路段木棉花。圖／高公局提供