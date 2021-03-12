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提前掃墓享優惠 清明連假前2周休國道單一費率再7折

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
為鼓勵民眾提前掃墓以分散連假國道壅塞車流，清明連假前兩個周休採單一費率再7折收費。示意圖／聯合報系資料照
為鼓勵民眾提前掃墓以分散連假國道壅塞車流，清明連假前兩個周休採單一費率再7折收費。示意圖／聯合報系資料照

今年清明節連假自4月2日（五）至4月5日（ㄧ）共四天。交通部高公局說，為鼓勵民眾提前掃墓以分散連假國道壅塞車流，清明連假前兩個周休（3月20日、21日、27日及28日）採單一費率再7折收費，呼籲用路人可多加利用前述優惠時段，提前掃墓享優惠。

高公局說，2014年起均於清明節連假前的周休實施通行費率優惠以鼓勵民眾提前掃墓分流，經統計此措施可分流交通量接近連假規模，故提前於清明連假前兩個周休實施單一費率再打7折收費。

高公局說，經試算小型車中長途旅次通行費率為每公里0.63元，台北（圓山）至高雄通行費僅213元，較一般費率343元節省130元 ，至於短途用路人費用略有增加，籲請短途用路人改行駛地方道路，均衡各級道路使用。

高公局說，另為紓解清明節連假前兩周休國5壅塞車流，高公局於前一、二個周六（3月20日、27日）0-12時比照連假封閉國5石碇及坪林南向入口，前一、二個周日（3月21日、28日）15-20時比照例假日實施國5頭城、宜蘭、羅東及蘇澳北向入口高乘載管制，請用路人多加配合。

高公局說，清明節連假期間亦實施多處匝道封閉措施：連假第1、2日0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口，0-24時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口；連假第3、4日7-19時封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口，0-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口 ，建議用路人出門前先透過高速公路1968 App或網站查詢疏導措施，預先規畫行車動線。

國道小型車通行費用差異。圖／高公局提供
國道小型車通行費用差異。圖／高公局提供
清明連假國道匝道封閉措施。圖／高公局提供
清明連假國道匝道封閉措施。圖／高公局提供

連假 清明節

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