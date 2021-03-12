父母當心 孩子久咳不癒恐是氣喘搞鬼

5歲男童日前感冒後，日咳、夜咳、連吃飯都咳到吐，持續近一個月不見好轉，就醫發現呼吸略急促、有喘鳴聲，才驚覺是氣喘作祟。醫師呼籲，孩子久咳不癒，務必留意氣喘可能性。

書田診所小兒科主治醫師蘇軏今天上午在記者會中分享這名個案，他說，氣喘是呼吸道受到過敏原刺激後，產生一連串的發炎反應，常見症狀包括咳嗽、呼吸急促、呼吸喘鳴聲和胸悶，尤其過敏體質兒童是氣喘高危險群。

蘇軏說，國內氣喘盛行率約為5%至10%，其中20歲以下的兒童及青少年約為15%；臨床觀察發現，在出現咳嗽症狀的患者中，平均每5人就有1人與呼吸道敏感、氣喘有關，夜咳、喘鳴更是兒童氣喘常見的慢性症狀。

他表示，兒童氣喘的誘發因子很多，包括塵蟎、黴菌等過敏原、空氣污染物、氣候變化、環境刺激物等都會讓症狀加重；除了外在因素，呼吸道感染也是兒童常見的氣喘發作原因，氣喘兒一旦感冒，恐比一般孩子咳更久，因此若孩子反覆咳嗽、呼吸有喘鳴聲，父母務必留意氣喘可能性。

氣喘分為急性期與慢性症狀，蘇軏說，氣喘急性期期間須以支氣管擴張劑治療，急性期過後則要使用氣喘保養用藥，例如吸入性類固醇、口服藥物等來降低呼吸道的發炎反應，預防再次急性發作。

預防氣喘，日常生活的保養也很重要，蘇軏指出，像是適當運動、均衡飲食、多攝取蔬果，在戶外也要留意空氣品質，避免接觸誘發因子，並注意日夜溫差問題，適時調整衣物及戴口罩，減緩冷空氣對呼吸道刺激。

氣喘從孩童時期就應好好控制，蘇軏說，孩童時期的氣喘若控制得當，成人時期大多會獲得改善，甚至痊癒，若放任不管、讓氣喘反覆發作，肺部恐長期處於發炎狀態，不僅肺功能會變差，也可能演變成嚴重氣喘，不可輕忽。

蘇軏呼籲，當孩童出現呼吸急促、無法完整說完一句話、明顯聽到喘鳴聲時，可能是急性氣喘發作，若有感冒症狀且久咳不癒時，也可能是氣喘搞鬼，務必盡快就醫診斷，儘早治療。