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西半部注意！本土汙染物累積釀禍 空品惡化至下周四

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署空氣品質監測網今早9時顯示，台灣西半部縣市空氣品質幾乎一片紅，台北市街頭上午也呈現一片白茫茫，台北101大樓頂端完全被遮蔽。記者余承翰／攝影
環保署空氣品質監測網今早9時顯示，台灣西半部縣市空氣品質幾乎一片紅，台北市街頭上午也呈現一片白茫茫，台北101大樓頂端完全被遮蔽。記者余承翰／攝影

即日起到下周四台灣西部又要進入長達一周的空品黑暗期，環保署今天召開記者會示警，從昨晚開始，台灣西半部無風、濕度高，加上擴散條件不良，因此西半部紅害嚴重；環保署表示，這波空品不佳比2月下旬、上一波更為嚴重，且都是本土汙染物所致，環保署即日起派員進駐中部、南部，負責就近協調當地縣市及國營事業督導應變。

截至中午為止有12個縣市都在紅害範圍；有包括苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東線等9縣市成立中央應變中心。

環保署空保處長蔡孟裕表示，這波空品不佳，比較偏向本土汙染物，是本地車輛、工廠排放汙染物，因為擴散不良累積在地面附近造成的，簡單說汙染物沒辦法對外擴散，汙染「只進不出」，造成區域性、整體的空品不良。根據預報，這波空品不佳會持續到下周四，台灣幾乎呈現靜止無風狀態，下週四吹東風，且周三周四台灣西北部海面產生渦流，也容易造成北部空品差。

環保署監資處長張順欽表示，外面霧茫茫，汙染物從昨晚開始累積，西半部都達到紅色警戒，上午無風狀態西半部非常穩定，加上水平風場微弱，從氣象局資料顯示，逆溫層高度低於300公尺，所謂逆溫層，則是汙染物可以擴散的高度，低於300公尺，汙染物都貼近地面上，沒有風、擴散高度不足，空品在短時間內惡化所致。

張順欽表示，今天下午到晚上東北風略增強，中部以北會稍改善，東北風持續到13日，但14日周日晚上開始，汙染物又開始累積，會一直維持到18日下周四；未來一周，西半部屬於無風、弱風區，中間可能短暫略為改善，但是是以中部以北為主，中部以南空品仍不理想；推估比2月19日那一波空品惡化更為嚴重。

蔡孟裕表示，已要求協和、林口、麥寮、台中、興達電廠降載達1.7億度，減排量等於新北市民(160萬戶)4個月的燃煤電廠造成的空汙排放量。各縣市啟動應變措施，針對大型汙染源要求降仔減排，並針對營建工地、露天燃燒加強巡查。

上一波空品惡化時間為春節後2月19至22日，同樣也是因為境內汙染物累積、擴散條件差引起；根據環保署統計，2月份的聯合稽查動員362人，針對公私查核233場次，稽查這些排放的工廠，共告發8件工業廠房，處分金額22.7萬元。

環保署今天召開記者會示警，從昨晚開始，台灣西半部無風、濕度高，加上擴散條件不良，因此西半部紅害嚴重。圖／取自空氣品質監測網
環保署今天召開記者會示警，從昨晚開始，台灣西半部無風、濕度高，加上擴散條件不良，因此西半部紅害嚴重。圖／取自空氣品質監測網

環保署 紅害 空氣品質

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