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解決台2線竹圍路段壅塞！ 公總4月提改善評估報告
為解決台2線竹圍路段壅塞問題及該路段13處平交路口運轉問題，公路總局今天說，將於4月提出改善評估報告。
公總說，去年8月完成「大淡水地區聯外交通改善策略評估」，短中期將以交通管理及交通工程手段進行交通改善，如人行道加寬、設置交通反射鏡、尖峰時段禁左（民權路187巷及民富街）等，已於去年底完成，目前已有效改善肇事情形，將持續觀察改善成效。
針對長期及整體改善方案，公總說，將依循政委吳澤成於1今年1月20日研商會議指示，就工程技術探討台2線拓寬加高架等整體改善方案，儘速於3個月內提出評估報告，也就是今年4月提出。
有關整體淡水地區交通改善，公總說，1996年已提出「淡水河北側沿河快速道路」可行性評估，不過經環保署2000年10月2日環境影響評估審查委員會第75次會議決議，「認定不應開發」。
公總說，另於2009年改辦理「台2線關渡橋至登輝大道段拓寬工程可行性研究及規畫」。又因該路段拓寬拆遷量過大，立法院98.4.8第7屆第3會期交通委員會第12次全體委員會議議事錄略以：「查交通部目前針對拓寬台2線關渡、淡水段僅4公里路段竟編列88億元拓寬經費，與改善危險路段每處僅0.31億元經費相較顯不成比例，顯有浪費納稅義務人血汗錢之嫌。基於國家資源應合理分配，特要求交通部不得採行上述拓寬計畫方案。立刻停止拓寬台2線關渡、淡水段。」
公總說，未來將加強與地方政府溝通，持續改善地方交通。
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