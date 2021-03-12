妨礙視野？鳥嘴山樹木遭砍 林管處籲登山者珍惜山林

林務局新竹林區管理處巡山員最近在苗栗縣鳥嘴山巡視時，發現山頂原本自然生長的樹木遭人砍倒，遭砍的樹木都是面向汶水溪谷方向山坡生長，從山坡頂可遠眺對岸群山風光，林管處推測應是登山者為求好的視野，將擋在面前的樹木砍除，新竹林管處為此呼籲，國有林地內的一草一木都是全民共有資產，未經許可不得任意砍伐，否則將涉犯森林法面臨刑責。

這次發生砍樹事件的鳥嘴山又名上島山，位於苗栗縣泰安鄉境內，新竹林管處設有步道供遊人攀登，全程來回約7公里，有不少民眾前一晚在山下溫泉旅館住宿，隔天一早攀爬上山；鳥嘴山與對面的橫龍山、虎子山3座山峰地處汶水溪谷兩側山稜之上，地勢陡峻、視野遼闊，山頂海拔高度都超過1000公尺，被山友稱為「水雲三星」或稱為龍（橫龍山）、虎（虎子山）、鳯（鳥嘴山），是苗栗地區相當熱門的登山景點。

新竹林管處指出，近年來國人登山活動盛行，越來越多民眾進入山區，但因對山林認知不足或觀念偏差而有脫序行為出現，有些人以為山林裡的一切都可任意對待，有人會任意採摘、砍伐植物、也有人隨意挖山劈石，改變山的面貌，還有的人會將山當自己家一樣，把家具搬上山，甚至帶上卡拉OK，在山林裡製造陣陣噪音，這些行為都是傷害山林的自私表現。