春天多雨溫差大 天氣多變化稻熱病來了

農委會台東區農業改良場表示，台東地區今年水稻第一期作已於1至2月間陸續插秧完畢，時序進入春天，氣候逐漸回暖，此時天氣陰晴不定，常有鋒面南下，溫差大且有雨，易發生水稻「稻熱病」，病害在全國水稻栽培區每年皆有疫情發生，請農民儘早做好預防工作。

台東場表示，「稻熱病」為水稻流行病，感染初期會在葉表形成墨綠色小斑點，逐漸擴大成兩端較尖的紡錘形病斑，中間呈灰白色，邊緣赤褐色，外圍有薄層黃暈，為稻熱病主要辨識依據。

稻熱病好發於溫差大且伴隨降雨的氣候條件，可於短時間內爆發疫情，發病週期僅4至5天，尤其是忽冷忽熱溫差大的環境下，會減弱稻株抵抗力；此時適逢有雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜可促使病原菌發芽侵入植株。田間罹病嚴重程度與水稻栽培品種之抗病力有關，而肥培管理不當則會促使病害發生情形更加嚴重。氮肥過多易使葉色濃綠，稻株徒長，導致植株柔弱，加速病勢發展。

因此台東場建議，肥培管理為稻熱病防治首要關鍵，調查每年病害較嚴重的田區，雖已施藥防治但效果仍不佳，主要皆因氮肥過量造成植株柔弱。農民施肥時可依據植株生長情形及葉色酌量使用，避免促進病害擴展。

同時，近年學者研究指出，稻熱病初期感染主要為秧苗帶菌所致，因此可於巡田時注意田間秧砧，若秧砧有病斑顯現時，一般約於二周內本田即可發現病斑，即可使用預防性藥劑以減緩病害發展。同時慎選防治藥劑，並且正確施藥。

「稻熱病」為水稻第一期作重要病害，若疏於防治，生長後期發生則容易導致穗稻熱病發生，將影響產量及品質。農友務必做好肥培管理及病害防範工作，以確保收益。