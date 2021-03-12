快訊

奈良美智展今開展人潮超載！文總：目前要排3小時 先別前往

前空姐涉縱火燒到臉、丈夫傷勢如八仙事件 醫：先保命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春天多雨溫差大 天氣多變化稻熱病來了

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
時序進入春天，氣候逐漸回暖，此時天氣陰晴不定，常有鋒面南下，溫差大且有雨，易發生水稻「稻熱病」，病害在全國水稻栽培區每年皆有疫情發生，請農民儘早做好預防工作。圖／台東農改場提供
時序進入春天，氣候逐漸回暖，此時天氣陰晴不定，常有鋒面南下，溫差大且有雨，易發生水稻「稻熱病」，病害在全國水稻栽培區每年皆有疫情發生，請農民儘早做好預防工作。圖／台東農改場提供

農委會台東區農業改良場表示，台東地區今年水稻第一期作已於1至2月間陸續插秧完畢，時序進入春天，氣候逐漸回暖，此時天氣陰晴不定，常有鋒面南下，溫差大且有雨，易發生水稻「稻熱病」，病害在全國水稻栽培區每年皆有疫情發生，請農民儘早做好預防工作。

台東場表示，「稻熱病」為水稻流行病，感染初期會在葉表形成墨綠色小斑點，逐漸擴大成兩端較尖的紡錘形病斑，中間呈灰白色，邊緣赤褐色，外圍有薄層黃暈，為稻熱病主要辨識依據。

稻熱病好發於溫差大且伴隨降雨的氣候條件，可於短時間內爆發疫情，發病週期僅4至5天，尤其是忽冷忽熱溫差大的環境下，會減弱稻株抵抗力；此時適逢有雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜可促使病原菌發芽侵入植株。田間罹病嚴重程度與水稻栽培品種之抗病力有關，而肥培管理不當則會促使病害發生情形更加嚴重。氮肥過多易使葉色濃綠，稻株徒長，導致植株柔弱，加速病勢發展。

因此台東場建議，肥培管理為稻熱病防治首要關鍵，調查每年病害較嚴重的田區，雖已施藥防治但效果仍不佳，主要皆因氮肥過量造成植株柔弱。農民施肥時可依據植株生長情形及葉色酌量使用，避免促進病害擴展。

同時，近年學者研究指出，稻熱病初期感染主要為秧苗帶菌所致，因此可於巡田時注意田間秧砧，若秧砧有病斑顯現時，一般約於二周內本田即可發現病斑，即可使用預防性藥劑以減緩病害發展。同時慎選防治藥劑，並且正確施藥。

「稻熱病」為水稻第一期作重要病害，若疏於防治，生長後期發生則容易導致穗稻熱病發生，將影響產量及品質。農友務必做好肥培管理及病害防範工作，以確保收益。

若有防治相關問題，可洽台東場植物保護研究室(089-325015)或洽各區病蟲害診斷服務站(免付費專線電話：0800-069-880)。

時序進入春天，氣候逐漸回暖，此時天氣陰晴不定，常有鋒面南下，溫差大且有雨，易發生水稻「稻熱病」，病害在全國水稻栽培區每年皆有疫情發生，請農民儘早做好預防工作。圖／台東農改場提供
時序進入春天，氣候逐漸回暖，此時天氣陰晴不定，常有鋒面南下，溫差大且有雨，易發生水稻「稻熱病」，病害在全國水稻栽培區每年皆有疫情發生，請農民儘早做好預防工作。圖／台東農改場提供

稻熱病 台東 疫情

延伸閱讀

林右昌晚間將騎偉士牌機車 挑戰南北縱走行銷基隆

水稻進入分蘗期 農民應注意稻熱病

把握最後好天氣出遊！ 後天上班北台灣變天整日濕涼

明天天氣好轉！ 夜晚清晨易有霧 下周一天氣最好

相關新聞

奈良美智展人潮超載排3小時 文總籲今日暫緩前往

中華文化總會表示，今天開展的「奈良美智特展」已大排長龍，截止目前約800人排隊等待，約需等3小時，為顧及觀展品質，今天請...

妨礙視野？鳥嘴山樹木遭砍 林管處籲登山者珍惜山林

林務局新竹林區管理處巡山員最近在苗栗縣鳥嘴山巡視時，發現山頂原本自然生長的樹木遭人砍倒，遭砍的樹木都是面向汶水溪谷方向山...

空品惡化西部一片紅害 周一前都可能出現低雲或塵霧

今天西部空品惡化，一片紅害，上午7時台南市的台南、安南、善化及新營四測站達到紅色景色，市府除啟動跨局處小組因應，也籲請民...

彰化大佛朦朧很不美！ 西半部空品紅通通糟透了

今天西半部的空品糟透了！據環保署指出，因環境風場為偏東風，中南部地區位在下風處，擴散條件較差，汙染物易累積，今天西半部的...

高雄空氣品質拉警報 啟動大型污染源減排

高雄市今天的空氣品質不佳，截至上午7時有11個測站空氣品質為紅色警示，高雄市政府環保局啟動「預警一級」應變措施，進行大型...

免搭機神遊世界 生活雜誌總編、藍牌導覽員帶你解想出國的渴

你最近夢到自己出國旅行嗎？國外旅行計畫完全停擺，我們來解大家蠢蠢欲動的旅遊癮。不搭機，仍可以打開好奇的心，探索各地文化，在台灣也能體驗某個異國目的地！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。