假牙成真！30萬爺奶族福音 陽交大3D樹脂上市全台唯二

台灣發展數位牙醫過去苦無合法醫材，以至於3D列印假牙這項技術無法實際應用於臨床，現在不再是夢了。兩款由陽交大牙醫暨北榮醫師率領團隊所研發的3D假牙樹脂已通過食藥署核准，正委由藥廠量產中，推估至少30萬名阿公阿嬤可望受惠。

由陽明交大牙醫系特聘教授暨北榮口腔醫學部主治醫師李士元、林元敏教授、團隊成員蘇俊鳴、陳翾與趙炯堯耗費五年所研發的「AA Temp臨時假牙樹脂」與「BB Base 3D列印全口假牙基底樹脂」，取得台灣食品藥物管理署審核通過，目前技轉委由北台灣GMP某藥廠量產中，成為台灣唯二可以在臨床應用的二類3D列印牙材。

陽交大牙醫學系教授授林元敏表示，這兩款產品同時也拿到美國食品藥物管理署核可，由於投入同類領域的國際廠商還不到五家，等於宣告台灣牙科治療在數位牙醫的地位跑在全球前端。

相較於傳統一副全口假牙的做法，得經過成型、修整等步驟，來來回回平均2至3周，最長甚至一個多月，林元敏表示，在數位牙科技術下，牙醫師或牙技師可以透過電腦設計假牙外觀，並利用3D列印機列印臨時假牙與全口假牙，「至少簡化一半的治療流程」。

國內全口假牙患者主要為65歲以上的爺奶族，佔該族群約350萬人一成多，林元敏表示，這項新技術將幫助至少30萬名的阿公阿嬤更快獲得假牙來恢復咀嚼功能。

林元敏說，團隊研發的樹脂，具有高度生物相容性，適合大部分的3D列印機種，列印出來的假牙強度高、硬度高，不容易收縮，儘管3D列印牙材在國外已有臨床報告，但台灣因為沒有材料通過醫材申請，以至於相關臨床應用遲遲無法進行，讓3D列印技術僅止於實驗室，臨床醫師根本無法使用，病患自然也沒有辦法享受新科技帶來的便利。

「如今臨床醫師能合法使用3D列印假牙，除了病患能大幅受惠之外，勢必會改變台灣的牙醫生態」，在可預見的未來3D列印技術將能更普及進入臨床牙科的治療流程與大學部的牙科教育中，台灣相關的數位牙科產業也得以發展。

為了協助台灣突破數位牙科的發展困境，陽明交大牙醫系也衍生出「陽明數位牙材股份有限公司」，將研究成果技術轉移並進駐育成中心，專注於研發3D列印材料，除了這兩項3D列印樹酯，也已有植牙導板樹脂與個人化牙托樹脂等一類醫材，還有專為牙科設計的水洗牙科模型樹脂等材料成功研發。