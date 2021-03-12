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空品惡化西部一片紅害 周一前都可能出現低雲或塵霧
今天西部空品惡化，一片紅害，上午7時台南市的台南、安南、善化及新營四測站達到紅色景色，市府除啟動跨局處小組因應，也籲請民眾做好自我防護。
台南市環保局表示，由於受到東風吹拂，西半部風速微弱，今天一早，全台已有40個測站呈現「紅色警示」。由於新一波北風正在增強，將逐步改善空品惡化狀況。
環保局表示，未來空氣變化趨勢如下：今天上半天汙染高度累積，有晨霧，空品「紅色警示 (AQI>150)」；下半天風速增強，擴散條件轉好，空品漸轉「橘色提醒 (AQI>100)」。
明後兩天雖然偏北風增強，但將挾帶一股「境外汙染」，下風處汙染易累積，需注意空氣達到「橘色提醒」。市長黃偉哲也提醒市民朋友，周一前空氣品質略差，皆可能出現低雲或晨霧，請民眾多加留意並注意行車安全。
環保局長謝世傑表示，秋冬季節期間出門前可先行查看空氣品質，若即時空氣品質達橘警等級以上(AQI>100)，建議敏感族群需留意，並提前防護及減少戶外活動，其餘在普通及良好等級，可正常戶外活動，確保健康。
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