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彰化大佛朦朧很不美！ 西半部空品紅通通糟透了

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
今天西半部的空品糟透了，彰化八卦山大佛籠罩在霧霾之中。記者劉明岩／攝影
今天西半部的空品糟透了，彰化八卦山大佛籠罩在霧霾之中。記者劉明岩／攝影

今天西半部的空品糟透了！據環保署指出，因環境風場為偏東風，中南部地區位在下風處，擴散條件較差，汙染物易累積，今天西半部的空氣品質指標 (AQI)幾乎都是紅通通，雲林斗六市飆到171、台南也達173，彰化也達157，均達紅色警示，彰化縣環保局估計明天以後，才會好轉，籲請民眾減少戶外活動，維護身體健康。

環保署今天上午10時30分將說明西半部空氣品質及聯合應變作為。

彰化縣環保局指出，環保局立即啟動預先通報機制，除與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，要求啟動相關空品不良應變作為，包含台中火力發電廠已啟動友善降載，減緩中部空氣品質惡化外，同時針對轄內大型汙染源、堆置場等汙染源進行稽查，以及鎖定露燃熱區及車流量大地點進行加強取締作業。

今天清晨，北從桃園、南到高雄都籠罩在霧霾之中，空氣品質指標 (AQI)幾乎都是紅色警示，以彰化縣為例，彰化市達157、二林及線西都156，雲林斗六更飆高172、台南甚至攀升到173，彰化市區更是霧溕溕，八卦山大佛被鎖在濃霧之中。

雖然空氣瀰漫著酸味，不過，很多民眾仍然沒有警覺，在彰化縣體育場今天清晨5點就有民眾跑步及散步，鄭姓市民說，跑步習慣了，也沒注意到空氣警報。

環保署提醒所有族群人應注意防範，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，可以利用空氣品質監測網資訊可透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

雖然空氣瀰漫著酸味，不過，很多民眾仍然沒有警覺，在彰化縣體育場今天清晨5點就有民眾跑步及散步。記者劉明岩／攝影
雖然空氣瀰漫著酸味，不過，很多民眾仍然沒有警覺，在彰化縣體育場今天清晨5點就有民眾跑步及散步。記者劉明岩／攝影
今天西半部的空品糟透了，清晨太陽出來，彰化市區籠罩在霧霾之中。記者劉明岩／攝影
今天西半部的空品糟透了，清晨太陽出來，彰化市區籠罩在霧霾之中。記者劉明岩／攝影
今天西半部的空品糟透了，彰化八卦山大佛籠罩在霧霾之中。記者劉明岩／攝影
今天西半部的空品糟透了，彰化八卦山大佛籠罩在霧霾之中。記者劉明岩／攝影
今天西半部的空品糟透了，清晨太陽出來，彰化市區籠罩在霧霾之中。記者劉明岩／攝影
今天西半部的空品糟透了，清晨太陽出來，彰化市區籠罩在霧霾之中。記者劉明岩／攝影
今天西半部的空品糟透了，彰化八卦山大佛籠罩在霧霾之中。記者劉明岩／攝影
今天西半部的空品糟透了，彰化八卦山大佛籠罩在霧霾之中。記者劉明岩／攝影
今天西半部的空品糟透了，清晨太陽出來，彰化市區籠罩在霧霾之中。記者劉明岩／攝影
今天西半部的空品糟透了，清晨太陽出來，彰化市區籠罩在霧霾之中。記者劉明岩／攝影
今天西半部的空品糟透了，清晨太陽出來，彰化市區籠罩在霧霾之中。記者劉明岩／攝影
今天西半部的空品糟透了，清晨太陽出來，彰化市區籠罩在霧霾之中。記者劉明岩／攝影

空氣品質 環保署

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