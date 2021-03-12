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西部從南到北空品劣！ 鄭明典、彭啟明齊聲：別在戶外運動

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西部從南到北空品劣！ 鄭明典、彭啟明：別在戶外運動

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
環保署提醒西半部所有族群應減少在戶外活動（紅色警示）。圖／取自環保署空氣品質監測網
環保署提醒西半部所有族群應減少在戶外活動（紅色警示）。圖／取自環保署空氣品質監測網

今天西半部空氣品質不佳，環保署發布「空品提醒」訊息，環保署提醒西半部所有族群應減少在戶外活動（紅色警示）。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，幾乎是靜風，空氣品質高度不良，避免室外運動，需要持續關心。

「好糟糕的空氣品質」，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，西半部從北到南都欠佳，外出要戴上口罩，「有感覺到很不舒服嗎？能見度也欠佳嗎？這樣的空氣務必減少在室外運動」。今天晚上另外一波東北風報到，北部空氣品質會先改善，中南部會慢一點漸轉好。

環保署空氣品質監測網資料表示，今天清晨至上午環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱且有局部霧發生，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積；午後東北季風增強，竹苗以北擴散條件好轉，中南部地區位於下風處，擴散條件稍差，汙染物易累積；高屏地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級，上午前中部以北局部地區可能達紅色警示等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

空氣品質 環保署 彭啟明

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