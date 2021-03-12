西部4縣市濃霧！ 吳德榮：北部今晚轉涼微雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨東半部局部地區仍有零星少量降雨；大氣持續穩定，西半部空品不佳，並有局部濃霧。

中央氣象局今晨也發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，今晨新竹、苗栗、台中能見度不足200公尺。

他說，今天各地晴時多雲、白天舒適微熱早晚涼。北部15至25度，中部16至30度，南部16至32度，東部15至29度。傍晚起東北季風漸增強，北海岸、大台北近山區及東半部降雨機率漸提高，轉有局部短暫雨。

周六、周日兩天東北季風增強，但水氣少，所以影響輕微；北海岸、大台北山區及東半部偶有局部短暫雨的機率；大台北及東半部雲量增多，新竹以南仍為多雲時晴的天氣。北台灣略轉涼，中南部白天微熱早晚涼。

周日晚起至下周四東北季風減弱，西半部天氣好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；北台灣明顯回暖，各地白天溫暖微熱，北部高溫近30度，中南部更升至32度左右，早晚稍涼。

他說，下一波鋒面下周五才逐漸南下，其結構、影響狀況，各國模式仍在調整，需持續觀察。