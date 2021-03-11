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九歌年度文選出爐 袁瓊瓊獲散文獎

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

時代的吉光片羽，九歌11日發表109年度文選！九歌出版社11日舉辦「109年度文選新書發表會暨贈獎典禮」，「年度散文獎」、「年度小說獎」、「年度童話獎」及「小主編推薦童話獎」分別由袁瓊瓊〈普通人結弦的神話〉、邱常婷〈斑雀羽〉、施養慧〈天字第一號情報員〉及王麗娟〈牆壁壞壞〉獲得。

「年度散文獎」由袁瓊瓊〈普通人結弦的神話〉獲得，袁瓊瓊穿梭在媒體報導、訪談影片、自傳、個人觀察間，勾勒出「普通人」羽生結弦如何成就其不普通的競技生涯。袁瓊瓊謙虛表示，這次散文入選者如周芬伶、陳雨航等人，寫作功底都十分深厚，自己能得獎是因為散文字數最多，「沒有功勞，也有苦勞。」她也鼓勵年輕作家只要寫作不輟，終有機會成為年度散文獎得主。

「年度小說獎」由邱常婷〈斑雀羽〉獲得，邱常婷藉由原住民家庭裡的母親想要帶給女兒文化的吸引力和光榮感，卻恰好暴露出原住民所處在身份政治的弱勢位置，顯現身份問題在當代的處境。邱常婷特地從台東北上領獎，她表示，自己只是很喜歡寫小說，從沒想像會有這麼多讀者，這次獲獎出乎她的意料，非常感謝主編。

施養慧以〈天字第一號情報員〉榮獲「年度童話獎」，王麗娟〈牆壁壞壞〉則透過孩子氣式的琅琅上口的故事，得到小主編們的青睞，榮獲「小主編推薦童話獎」。

台北市文化局副局長陳譽馨表示，九歌年度散文選則邁入第40年，為在地書寫留下重要的紀錄與見證；感謝黃麗群、張亦絢及黃秋芳三位主編辛苦地從眾多作品中，分別評選出散文選、小說選及童話選，讓更多讀者接觸到好作品，也期許作家們繼續創作，為社會留下更多美好的文化資產

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