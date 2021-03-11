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不敵虧損 新北童書天堂阿福書店恐將熄燈

中央社 / 新北11日電

藏身新北蘆洲的阿福書店，21年來以豐富童書、繪本陪伴不少親子成長，在創辦人蕭文福逝世後，妻子楊雪惠仍堅守書店。但不敵虧損、疫情等衝擊，阿福書店今天拋出恐將熄燈震撼彈。

阿福書店傍晚在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁的最新一則貼文中表示，「阿福書店21年了…」「還是很多人誤解以為是二手書店，以為房子是自己的，太多的以為.....為了推廣閱讀，擔任種子讀書會也這麼久，也歷經不景氣的很多年，現在終於想放下了…」等，透露熄燈念頭。

楊雪惠告訴中央社記者，「一切都還在討論」，目前只是先告知大家這個訊息；主要因為經濟等現實問題，不但要負擔房租，加上現在很多上游出版社都訂定出貨門檻，若要避免客人等太久，只能訂購更多本，徒增庫存壓力。

楊雪惠說，尤其疫情發生後，很多出版社都改成寄送為主，有些甚至要求先匯款才出貨；書店本來就虧損，如今更嚴峻。

考慮到目前仍有讀書會課程進行中，楊雪惠說，若要熄燈應該會是8月；她感慨地說，很多人都是看到訊息才想到阿福書店，「明明已經存在這麼久了」。

至於是否轉型改成線上書店或繼續相關推廣課程，楊雪惠直言，當收入沒有辦法支付房租，就算再租一個空間，跟現在狀況也是一樣。

疫情 新北 親子

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