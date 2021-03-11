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要變天了！東北季風增強到下周日 兩個降雨熱區曝光

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明變天！ 東北季風增強到下周日 唯二降雨熱區曝光

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
圖為假日民眾撐傘到市區公園欣賞花季近尾聲的富士櫻。記者侯永全／攝影
圖為假日民眾撐傘到市區公園欣賞花季近尾聲的富士櫻。記者侯永全／攝影

明天又要變天。中央氣象局說，明天東北季風增強，一路影響到下周日，不過雨不算太多，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，北部跟中南部山區則是雲量增多為主，或是飄毛毛雨。出門仍要攜帶雨具。

氣象預報員官欣平說，明天到下周日下一波東北季風增強，不過雨跟先前比，沒有那麼多。明天降雨集中在基隆北海岸跟東半部，留意局部短暫雨，北部其他地區跟中南部山區則是雲量增多，飄毛毛雨，不像之前峰面雨那麼明顯。此外，明晚到後天清晨，因為海面上有雨水進來，花東有局部較大雨勢。至於中南部降雨仍偏少。

官欣平說，這波冷空氣溫度降幅也不明顯，北台灣高溫明天從26度降到24度，只有周六北台灣比較涼，北部、東北部高溫20度初頭，下周日又回到22到23度。

官欣平說，下周一東北季風減弱，到下周四都是東北季風減弱天氣型態，僅東半部留意局部短暫雨，其他地區晴到多雲。北台灣高溫回到24到25度，南部甚至可以到30度。低溫部分沒有太大變化，未來一周各地16到20度，16到18度比較像是北台灣跟東半部，中南部低溫都有17度以上。

官欣平說，今天到下周三留意西半部地區每天都有可能有霧跟低雲，金馬地區則是從下周一開始有機會出現霧跟低雲。

官欣平說，根據未來七天到時間氣象預報，都沒有看到顯著降雨，並無明顯大系統來到台灣。在高壓偏強、系統發展偏北方情況下，就算有下雨也是北邊，還是一陣一陣的，中南部幾乎沒雨，要有明顯雨量入帳困難，沒有雲也沒辦法增雨。

高溫 低溫 氣象局

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