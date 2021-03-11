屏東今年開春紅害日僅6天 雲林以南空污最輕

今年初中南部地區數度出現嚴重空污，屏東縣環保局今天表示，今年開春以來，屏東縣PM2.5紅害只有6天，是雲林以南6縣市空污最輕微縣市。

環保局表示，今年開春以來，中南部因為大氣的混合層高度低，致使擴散條件變差，整體而言今年迄今台灣地區PM2.5紅害事件日都較去年同期增加。

環保局表示，到昨天為止，屏東縣PM2.5紅害僅有6天，雖無法達成連續3年全年零紅害目標，相較高雄市34天、台南市22天，仍是雲林以南6縣市空污最輕微的縣市。

環保局表示，屏東縣位居全國最下風處，受背風渦流及夜間垂直擴散條件轉差影響，污染物累積於地表不易擴散，導致空氣品質不佳，面對氣象條件不佳的嚴峻挑戰，縣政府仍竭盡所能改善轄內空氣污染源，多次提早要求轄內工廠及砂石場等污染源啟動一級紅色警戒應變機制。

另外，屏東縣也強烈要求上風處縣市，如雲林，嘉義、台南及高雄等區域聯防共同減排，以減緩空品不良情形，環保局表示，近期因應空品不良，已配合環保署啟動8大應變措施及跨區應變機制。