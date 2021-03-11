這是Lounge Bar還是辦公室？台北101這層樓空間超愜意

一天上班時間至少佔據一天生活的三分之一，若能在夢幻辦公室上班，的確會讓不少上班族羨慕。出租率達96%近滿租的台北101辦公大樓，在35樓設計出一整層樓的「SKY PARK」，打造有如Lounge Bar的空間，大樓租戶用完餐時還可坐在可一覽都會美景的「發呆窗台」聊天社交或放空。視大樓租戶為「垂直社區」的台北101，除了提供各式餐飲便當，還有便利商店、乾洗店、藥局、牙醫等設施，讓租戶打卡進到辦公室後，一天需求機能都能滿足。

台北101辦公大樓將整棟大樓120家租戶、約13,000位白領上班族視為「垂直社區」，在35樓的SKY PARK以「Lounge Office」概念為出發，打造放鬆舒適、有如Lounge Bar的休息區，讓上班族工作之餘，也有個可以好好放鬆的地方，為台北101的租戶打造一個在住家與公司之外的「第三空間」，讓全球最高綠建築走向健康建築。

此外，SKY PARK也提供大樓租戶專屬服務，包括便利商店、乾洗店、藥局，臨時牙痛的話還可以找牙醫，吃的需求選擇也多元，除了商場美食街外，大樓也會推出減脂特別餐或與五星級飯店聯合特製便當。台北101結合辦公大樓與商場優勢，租戶也經常擁有品牌專屬優惠，在台北101大樓上班的上班族，等於直接加入台北101會員俱樂部。