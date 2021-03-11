快訊

體虛國二女水壺被下毒瘦8公斤 兇手還嗆「可去她喪禮」

必要的犧牲？哥倫比亞「空襲毒梟」枉殺女童火風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這是Lounge Bar還是辦公室？台北101這層樓空間超愜意

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101辦公大樓在35樓的SKY PARK，以「Lounge Office」概念為出發，打造有如Lounge Bar的休息區。圖／台北101提供
台北101辦公大樓在35樓的SKY PARK，以「Lounge Office」概念為出發，打造有如Lounge Bar的休息區。圖／台北101提供

一天上班時間至少佔據一天生活的三分之一，若能在夢幻辦公室上班，的確會讓不少上班族羨慕。出租率達96%近滿租的台北101辦公大樓，在35樓設計出一整層樓的「SKY PARK」，打造有如Lounge Bar的空間，大樓租戶用完餐時還可坐在可一覽都會美景的「發呆窗台」聊天社交或放空。視大樓租戶為「垂直社區」的台北101，除了提供各式餐飲便當，還有便利商店、乾洗店、藥局、牙醫等設施，讓租戶打卡進到辦公室後，一天需求機能都能滿足。

台北101辦公大樓將整棟大樓120家租戶、約13,000位白領上班族視為「垂直社區」，在35樓的SKY PARK以「Lounge Office」概念為出發，打造放鬆舒適、有如Lounge Bar的休息區，讓上班族工作之餘，也有個可以好好放鬆的地方，為台北101的租戶打造一個在住家與公司之外的「第三空間」，讓全球最高綠建築走向健康建築。

此外，SKY PARK也提供大樓租戶專屬服務，包括便利商店、乾洗店、藥局，臨時牙痛的話還可以找牙醫，吃的需求選擇也多元，除了商場美食街外，大樓也會推出減脂特別餐或與五星級飯店聯合特製便當。台北101結合辦公大樓與商場優勢，租戶也經常擁有品牌專屬優惠，在台北101大樓上班的上班族，等於直接加入台北101會員俱樂部。

成立兩年的「Club101」社群，是超過一半的租戶加入的LINE社群，會直接發布各項活動、優惠和公告，定期公布專屬租戶的商場和商辦優惠，像是每季品牌優惠特賣，還有每個月舉辦的分眾交誼活動，這些加值服務都會讓台北101垂直社區的成員第一手知道。

台北101辦公大樓在35樓的SKY PARK，以「Lounge Office」概念為出發，打造有如Lounge Bar的休息區。圖／台北101提供
台北101辦公大樓在35樓的SKY PARK，以「Lounge Office」概念為出發，打造有如Lounge Bar的休息區。圖／台北101提供
台北101辦公大樓在35樓的SKY PARK，以「Lounge Office」概念為出發，打造有如Lounge Bar的休息區。圖／台北101提供
台北101辦公大樓在35樓的SKY PARK，以「Lounge Office」概念為出發，打造有如Lounge Bar的休息區。圖／台北101提供
台北101辦公大樓在35樓的SKY PARK，以「Lounge Office」概念為出發，打造有如Lounge Bar的休息區。圖／台北101提供
台北101辦公大樓在35樓的SKY PARK，以「Lounge Office」概念為出發，打造有如Lounge Bar的休息區。圖／台北101提供
台北101辦公大樓在35樓的SKY PARK，以「Lounge Office」概念為出發，打造有如Lounge Bar的休息區。圖／台北101提供
台北101辦公大樓在35樓的SKY PARK，以「Lounge Office」概念為出發，打造有如Lounge Bar的休息區。圖／台北101提供

台北101 上班族 綠建築

延伸閱讀

北投奇岩長青大樓住宿 月收5.5萬

台北101觀景台推特色「日夜場域」 獨立窗景座位 獨享高空夜景

台北101觀景台拚親子市場 以「天空翻轉教室」重新定位

不只女性會買！台北101：男性口袋深、敢消費成長逾5成

相關新聞

疫情解除後 藝術市場必然迎來報復性的噴發

隨著農曆春節結束辛丑牛年的到來，紐約、香港春季拍賣即將在三月、四月登場。但受疫情影響，藝術愛好者要在春拍期間親臨現場參與拍賣似乎不太可能；但相信今年9月以後，全世界各國在普遍施打疫苗疫情解除後，中國藝術市場必然迎來報復性的噴發，就讓我們拭目以待這波牛轉乾坤的牛年反轉行情吧！

疫情肆虐一年 藝術品沒漲比特幣漲幅卻另眼相看

新冠病毒對全世界的肆虐已足足長達一年，各國為控制病毒傳染紛紛閉關鎖國，經濟救助更採用大規模量化寬鬆印鈔救市政策，資金水位紛紛流向能保存價值的投資標的，例如股市、房地產、比特幣。

空汙明籠罩整個西半部 大台北以南橘燈、高屏紅害

今天台中以南空品差，全台有30多站亮橘燈，環保署預報，明天風速弱，空品更差，西半部從北到南全受空汙籠罩，從北北基到台南地...

「醫療暴力」成台灣醫護揮之不去的夢魘，法律制裁就能解套？

醫療暴力已成常態，成為每一位臨床工作者揮之不去的夢魘，我們透過文獻回顧探討急診暴力的好發熱點，並且分析成因，過程當中有臨床工作者加入分享面對醫療暴力的經驗；動手不對人人皆知，究竟還要多做什麼才能讓醫療人員免於恐懼？

網爆雄女畢旅4人擠2單人床？五星級飯店致歉澄清了

高雄女中3月3日至5日舉辦創校以來第一次的全年級畢業旅行，到台北三天兩夜。網友在PTT上爆料，指原本開心的旅程，到飯店卻...

民眾誤解恐慌！台酒開記者會重申 27元「紅標料理米酒」正常生產

針對台灣菸酒公司停產紅標米酒一事，為避免造成民眾的誤解及恐慌，台灣菸酒公司於今天特別召開記者會澄清，這次傳出停產的品項是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。