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空汙明籠罩整個西半部 大台北以南橘燈、高屏紅害
今天台中以南空品差，全台有30多站亮橘燈，環保署預報，明天風速弱，空品更差，西半部從北到南全受空汙籠罩，從北北基到台南地區空品都亮橘燈，高屏地區更可能出現紅害。
環保署表示，明日清晨至上午環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱且有局部霧發生，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積；午後東北季風增強，竹苗以北擴散條件好轉，中南部地區位於下風處，擴散條件稍差，汙染物易累積；高屏地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
明天各地空品，高屏空品區為「紅色警示」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南局部地區可能達紅色警示等級，馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。
13日受東北季風影響，北部地區位在迎風面，擴散條件轉佳；南部地區位於下風處，汙染物易累積；中南部地區易有霧影響能見度。雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部空品區為「普通」等級，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級。
14日環境風場逐漸轉為偏東風，竹苗以南位於弱風區，擴散條件較差，汙染物較易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，竹苗、中部空品區為「普通」等級，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級。
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