空汙明籠罩整個西半部 大台北以南橘燈、高屏紅害

隨著農曆春節結束辛丑牛年的到來，紐約、香港春季拍賣即將在三月、四月登場。但受疫情影響，藝術愛好者要在春拍期間親臨現場參與拍賣似乎不太可能；但相信今年9月以後，全世界各國在普遍施打疫苗疫情解除後，中國藝術市場必然迎來報復性的噴發，就讓我們拭目以待這波牛轉乾坤的牛年反轉行情吧！

2021-03-11 16:59