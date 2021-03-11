罔腰假懷孕扯人體試驗 衛福部確認無醫院違法

網紅罔腰自曝靠人體試驗懷孕遭衛生單位調查，罔腰坦承「本人未懷孕」遭送辦後，衛福部今天確認沒有任何醫療機構違法實施罔腰所稱的人體試驗，罔腰也未做人體試驗，宣布結案。

變性人罔腰日前在個人IG貼出腹部超音波紀錄單，自稱靠天價人體試驗成功懷孕，但目前國內並未核准任何移植子宮的臨床試驗案，讓衛生福利部、高雄市衛生局相繼喊查。

經高雄市衛生局調查，罔腰才承認「本人未懷孕」、「超音波等懷孕照片非本人所有」，涉嫌違反社會秩序維護法函送後續偵辦。

至於是否有醫療院所違法進行人體試驗，衛福部最終調查結果今天出爐，次長石崇良下午接受媒體電話聯訪時表示，經連日調查共得出2結論，首先，沒有任何醫療機構實施罔腰所稱的人體試驗；其次，罔腰本人也沒有接受人體試驗。

石崇良說，憲法保障人民言論自由，但因罔腰言論涉及人體試驗，衛福部身為主管機關有必要瞭解，所幸確認沒有任何未通過審查的試驗行為，也沒有任何受試者接受相關試驗，因此此案結案，避免繼續在此事上浪費社會資源。

石崇良指出，罔腰不實言論造成社會不安、危害國家社會安全，是否有觸法疑慮，或是否需要立法來管理類似行為，有待社會大眾討論。