快訊

體虛國二女水壺被下毒瘦8公斤 兇手還嗆「可去她喪禮」

必要的犧牲？哥倫比亞「空襲毒梟」枉殺女童火風暴

罔腰假懷孕扯人體試驗 衛福部確認無醫院違法

中央社 / 台北11日電

網紅罔腰自曝靠人體試驗懷孕遭衛生單位調查，罔腰坦承「本人未懷孕」遭送辦後，衛福部今天確認沒有任何醫療機構違法實施罔腰所稱的人體試驗，罔腰也未做人體試驗，宣布結案。

變性人罔腰日前在個人IG貼出腹部超音波紀錄單，自稱靠天價人體試驗成功懷孕，但目前國內並未核准任何移植子宮的臨床試驗案，讓衛生福利部、高雄市衛生局相繼喊查。

經高雄市衛生局調查，罔腰才承認「本人未懷孕」、「超音波等懷孕照片非本人所有」，涉嫌違反社會秩序維護法函送後續偵辦。

至於是否有醫療院所違法進行人體試驗，衛福部最終調查結果今天出爐，次長石崇良下午接受媒體電話聯訪時表示，經連日調查共得出2結論，首先，沒有任何醫療機構實施罔腰所稱的人體試驗；其次，罔腰本人也沒有接受人體試驗。

石崇良說，憲法保障人民言論自由，但因罔腰言論涉及人體試驗，衛福部身為主管機關有必要瞭解，所幸確認沒有任何未通過審查的試驗行為，也沒有任何受試者接受相關試驗，因此此案結案，避免繼續在此事上浪費社會資源。

石崇良指出，罔腰不實言論造成社會不安、危害國家社會安全，是否有觸法疑慮，或是否需要立法來管理類似行為，有待社會大眾討論。

衛生局 懷孕 石崇良

延伸閱讀

立委提修《病主法》 盼保障病人善終

全台第三家！台大癌醫質子系統 明年啟用

赴高醫調查罔腰懷孕案 高市衛生局結果出爐

變性網紅人體試驗懷孕？ 衛部氣炸喊「會要人命」將調查

相關新聞

疫情解除後 藝術市場必然迎來報復性的噴發

隨著農曆春節結束辛丑牛年的到來，紐約、香港春季拍賣即將在三月、四月登場。但受疫情影響，藝術愛好者要在春拍期間親臨現場參與拍賣似乎不太可能；但相信今年9月以後，全世界各國在普遍施打疫苗疫情解除後，中國藝術市場必然迎來報復性的噴發，就讓我們拭目以待這波牛轉乾坤的牛年反轉行情吧！

疫情肆虐一年 藝術品沒漲比特幣漲幅卻另眼相看

新冠病毒對全世界的肆虐已足足長達一年，各國為控制病毒傳染紛紛閉關鎖國，經濟救助更採用大規模量化寬鬆印鈔救市政策，資金水位紛紛流向能保存價值的投資標的，例如股市、房地產、比特幣。

空汙明籠罩整個西半部 大台北以南橘燈、高屏紅害

今天台中以南空品差，全台有30多站亮橘燈，環保署預報，明天風速弱，空品更差，西半部從北到南全受空汙籠罩，從北北基到台南地...

「醫療暴力」成台灣醫護揮之不去的夢魘，法律制裁就能解套？

醫療暴力已成常態，成為每一位臨床工作者揮之不去的夢魘，我們透過文獻回顧探討急診暴力的好發熱點，並且分析成因，過程當中有臨床工作者加入分享面對醫療暴力的經驗；動手不對人人皆知，究竟還要多做什麼才能讓醫療人員免於恐懼？

網爆雄女畢旅4人擠2單人床？五星級飯店致歉澄清了

高雄女中3月3日至5日舉辦創校以來第一次的全年級畢業旅行，到台北三天兩夜。網友在PTT上爆料，指原本開心的旅程，到飯店卻...

民眾誤解恐慌！台酒開記者會重申 27元「紅標料理米酒」正常生產

針對台灣菸酒公司停產紅標米酒一事，為避免造成民眾的誤解及恐慌，台灣菸酒公司於今天特別召開記者會澄清，這次傳出停產的品項是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。