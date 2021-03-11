新冠疫情讓她失業 女導遊分享打工經驗網大讚「好正面」

新冠肺炎影響全球民眾的生活，就連工作、旅遊也受到波及，一名女導遊就在臉書發文透露自從去年（2020）疫情爆發後，旅遊業受到衝擊，她陸陸續續被退團，為了生計只好不斷轉換工作跑道，她當過清潔員、月嫂、餐廳打工等等，一年來的工作歷程也讓網友們看了大讚「好厲害」。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道自己的職業是導遊，專門接待東南亞觀光客來台旅遊，但自從去年疫情在台灣爆發後就陸續被退團。為了餬口，她開始嘗試做不同的工作，有大樓、居家清潔員、保母術科班、公家機關擔任防疫人員，還去上月嫂課程幫人坐月子。到了下半年疫情稍微緩和一些，許多人在台灣旅遊，原PO也開始接國旅團，直到今年部桃醫院爆發群聚感染，她又被退了5、6團。

雖然暫時沒團接，但目前原PO在朋友的餐廳打工，也在這裡學到了許多東西。她有感而發地表示自己很幸運，一路都有貴人幫忙，例如大樓清潔、居家清潔、餐廳打工等，都是朋友介紹的，即使在公家機關上班時，正職同仁也對她很照顧。雖然收入驟減，但仍勉強可以生活，但她覺得學到了很多不同領域的知識跟技能，也感謝身邊朋友的支持打氣。

貼文讓許多人看了紛紛讚嘆，「發自內心的敬佩妳」、「好正面」、「我覺得您最值得被稱讚的是非常珍惜身邊的幸福，不管遇到什麼問題，積極面對而且不抱怨」、「肯做就不會餓死」、「妳很棒，世界無法改變，但是自己可以改」、「好厲害，一個疫情讓妳學到了更多技能，感覺因禍得福」、「等疫情過後，妳就18般武藝了」、「妳一直很勤奮為生活努力，上天不會虧待殷勤的妳」。