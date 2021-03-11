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民眾誤解恐慌！台酒開記者會重申 27元「紅標料理米酒」正常生產

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
台灣菸酒公司表示，台酒公司的紅標米酒系列產線相當廣，包括料理米酒、米酒頭、特級米酒、米酒水等，這次調整生產的，主要是售價40元的「特級紅標米酒」。圖／菸酒公司提供
台灣菸酒公司表示，台酒公司的紅標米酒系列產線相當廣，包括料理米酒、米酒頭、特級米酒、米酒水等，這次調整生產的，主要是售價40元的「特級紅標米酒」。圖／菸酒公司提供

針對台灣菸酒公司停產紅標米酒一事，為避免造成民眾的誤解及恐慌，台灣菸酒公司於今天特別召開記者會澄清，這次傳出停產的品項是300ML售價40元的「特級紅標米酒」，與外界所認知民眾普遍使用的紅標料理米酒並非同一品項。

台灣菸酒公司表示，台酒公司的紅標米酒系列產線相當廣，包括料理米酒、米酒頭、特級米酒、米酒水等，這次調整生產的，主要是售價40元的「特級紅標米酒」。而事實上，民眾一般家用的口中唸的買的紅標米酒，其實是售價27元的「紅標料理米酒」。

台灣菸酒公司特別指出，民生用米酒系列產缐在花蓮、宜蘭、台中、屏東四個米酒工廠一切正常生產。這次調整的「特級紅標米酒」，主要是因公司另有同質性高的紅標純米酒，價差只5元，口感更受消費者喜愛，目前根據內部資料，兩款在市場上銷售比為7 比3，紅標純米酒更受歡迎，這是因應市場機制的調整，可讓生產線安排更順暢。

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記者會 台酒

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