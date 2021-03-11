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旅行社推「空中媽祖遶境」 媽祖、虎爺陪你搭飛機

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
看準媽祖商機，如今有旅行業者和航空公司合作推出「媽祖航班」，讓信徒搭機繞台完成「空中遶境」。記者邱瓊玉／攝影
看準媽祖商機，如今有旅行業者和航空公司合作推出「媽祖航班」，讓信徒搭機繞台完成「空中遶境」。記者邱瓊玉／攝影

「3月瘋媽祖」，不過受到疫情影響，去年包括大甲媽祖遶境活動都受到影響，但隨著疫情回穩，看準媽祖商機，如今有旅行業者和航空公司合作推出「媽祖航班」，讓信徒搭機繞台完成「空中遶境」，總計11座宮廟參加，不僅在候機室有稜轎底的活動，機上還有「有獎徵答」，答對就有機會獲得媽祖文創商品。

根據旅行社規畫，整趟「遶境」約3個小時，除了媽祖以外，千里眼、順風耳，甚至虎爺都會一同搭機。班機將從桃園起飛，繞行台澎金馬一圈，成了名實相符的「遶境」。業者強調，這是台灣首次辦理空中遶境，預計動員五架次航班，也是史上最大空中進香團活動意義非凡，這也是只有在疫情期間才能體驗的特別航班，相信疫情結束後，也不會再推出。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，去年因緣際會接下台北聖興天后宮秘書長一職，加上自己是澎湖出身，從小就在拜媽祖，而「台灣本島媽祖遶境多是徒步，澎湖媽祖遶境則是坐船」但卻從沒有人規畫過空中遶境，因此找上台灣虎航合作這次的祈福航班。

李奇嶽說，這次也感謝大甲鎮瀾宮在規畫活動期間給予許多指導，以及來自北中南東各大廟宇的支持，目前報名參加的宮廟單位有：大甲鎮瀾宮 、麥寮拱範宮、淡水福佑宮、北投慈后宮、艋舺啟天宮、花蓮港天宮、蘆竹慈母宮、新港奉天宮金虎爺總會、昊天宗成功媽祖會、台北聖興天后宮等11個公廟，其餘各大宮廟寺院暨社會團體現正邀請中。

祈福航班由桃園機場出發，遶東台灣及南台灣後再飛往澎湖、金門、馬祖，接著返抵桃園機場，並在空中舉辦祈福儀式、媽祖祈福卡片、有獎徵答等活動，祈求疫情退散，全程飛行時間約3.5小時，票價含機場稅，總計5988元。參加者還可獲得結緣好禮，包括媽祖造型平安米，媽祖空中繞境壓轎金、台灣媽祖平安護照、媽祖祈福卡片等好禮。

李奇嶽表示，由於媽祖搭飛機會有一些規範，目前規畫機上座位第一排都留給媽祖，五個班機滿座約可乘載900人，若信徒反應熱烈，不排除和航空公司協調加開班機。

李奇嶽也提到，這次遶境的班機編號分別是IT2021、IT2088、IT2089、IT2058、IT2066等五班，編號都各有用意，其中2021代表著是今年，其餘四個航班都是一般民眾喜歡的吉祥號碼。媽祖空中遶境祈福航班預計5月9日母親節當天出發。

大甲媽祖 遶境

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