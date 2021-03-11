住六福萬怡、送理想大地！車票、加油發票還可抵房價

宜蘭蘇澳籍漁船永裕興18號，去年底在北太平洋中途島失聯被發現，連同船長在內共10人彷如人間蒸發，不見人影，歷經69天，航行近萬海浬，今年3月8日由海巡署派船護送，由屏東東港籍億榮18號、億榮3號以接力方式拖帶回台，在拖回過程中，纜繩竟然罕見地斷了5次，檢察官指揮海巡人員登船採證及鑑識...

2021-03-11 15:30