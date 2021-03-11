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住六福萬怡、送理想大地！車票、加油發票還可抵房價
搶攻春季旅遊商機，四鐵共構交通便利的台北六福萬怡酒店，再次與花蓮理想大地渡假飯店合作，即日起至12月30日推出「2021年理想萬怡雙城假期」住房專案，3天2夜雙人價7,900元，入住台北六福萬怡酒店卓越客房，即贈送花蓮理想大地渡假飯店雙人平日住宿券，若出示含入住日前後3天的高鐵、台鐵、客運車票或是自駕的加油發票，不限消費金額及起訖地點，即可再折專案房價1,000元。
台北六福萬怡酒店位於南港車站上方，相鄰CITYLINK及環球購物中心，交通便利，最適合作為台北自助遊的第一站。花蓮理想大地則可感受大坪數的客房空間、品味古典家具與建築，漫步在萬坪生態園區大口森呼吸，另包含花蓮機場/火車站接駁、自助早餐2客、應許運河遊艇導覽等。
相關資訊可洽：02-6615-6565，或查台北六福萬怡酒店官網：https://courtyard.ezhotel.com.tw/1。
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